HP представила сверхлегкий ноутбук OmniBook 7 Aero

Компания HP анонсировала новый 13,3-дюймовый ноутбук OmniBook 7 Aero, вес которого составляет менее 1 кг (990 г). В компании пока не сообщили цену новинки и дату начала продаж.

Устройство оснащено 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1600 или 1920х1200 и пиковой яркостью 400 кд/м2, над дисплеем расположена камера на 5 МП. В зависимости от конфигурации OmniBook 7 Aero может быть оснащен процессорами AMD Ryzen AI 7 350 или Ryzen AI 5 340, поддерживающими технологии искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ или 32 ГБ, а для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители на 512 ГБ или 1 ТБ. За графическую производительность отвечают встроенные видеоядра AMD Radeon 860M или Radeon 840M.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 43 Вт•ч, обеспечивающим до 15 часов автономной работы при просмотре видео. В наличии два порта USB Type-C, два — USB Type-A, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и аудиоразъем на 3,5 мм. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro или Home и будет доступно в белом и серебристом цвете.

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Евгений Федуненко