Ушаков: обстановка не дает провести российско-арабский саммит
Ситуация на Ближнем Востоке не позволяет провести российско-арабский саммит в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Видите, какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке, она просто не позволяет провести этот саммит в ближайшее время, я так полагаю»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС). Он добавил, что саммит остается на повестке дня, «но был отложен по понятным причинам».
Саммит России и стран Лиги арабских государств (ЛАГ) должен был пройти в октябре 2025 года по приглашению президента России Владимира Путина. Позже саммит был перенесен по инициативе российской стороны, чтобы не мешать процессу урегулирования на Ближнем Востоке.