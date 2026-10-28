Ушаков: обстановка не дает провести российско-арабский саммит

Саммит России и стран Лиги арабских государств (ЛАГ) должен был пройти в октябре 2025 года по приглашению президента России Владимира Путина. Позже саммит был перенесен по инициативе российской стороны, чтобы не мешать процессу урегулирования на Ближнем Востоке.