Lenovo разрабатывает ноутбук с сгибающимся экраном

Компания Lenovo планирует представить на выставке MWC новый ноутбук ThinkBook Flip AI PC с складным OLED-экраном. Дисплей устройства может разворачиваться в высоту и удваивать рабочее пространство, а встроенная клавиатура делает его полноценным ноутбуком.

Новая конструкция позволит применять устройство в нескольких режимах: экран можно сложить так, чтобы его верхняя часть оставалась позади основной панели,— это можно использовать для совместной работы. В развернутом состоянии ноутбук превращается в вертикальную рабочую станцию. В сложенном виде верхняя часть экрана остается снаружи, придавая устройству сходство с планшетом.

О характеристиках и сроках выхода новинки пока ничего не известно. Lenovo может представить как готовый продукт, так и концепт, который появится на рынке позже. Устройство может стать первым массовым ноутбуком с форм-фактором, предлагающим пользователям больше экранного пространства без необходимости в дополнительных мониторах.

Евгений Федуненко