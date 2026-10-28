Флавиу Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии
Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару выступил с первым публичным заявлением после отъезда в США. Он назвал себя законным президентом и заявил о намерении возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей.
«Я обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как истинный избранный президент Бразилии. Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и прекрасный американский народ за оказанный мне прием»,— сказал он (цитата по Reuters).
По его мнению, президентские выборы были сфальсифицированы. «В воскресенье вечером я с ужасом наблюдал за тем, как прямо на моих глазах разворачивалась фальсификация результатов выборов»,— добавил он. Его главная претензия заключается в том, что суд продлил работу избирательных участков в некоторых регионах на два часа.
Как отмечает Reuters, господин Болсонару не предоставил доказательств заявленных фальсификаций. Международные наблюдатели признали голосование честным.
Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По итогам обработки 100% бюллетеней действующий президент Бразилии Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%. После поражения господин Болсонару покинул страну, направившись в США.