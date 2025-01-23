Fujitsu объявила о создании самого легкого в мире ноутбука

Японская компания Fujitsu представила ноутбук FMV Note U, который является самым легким в мире, соответствующим параметрам Copilot+PC. Вес устройства составляет 848 г, а толщина корпуса — 2,54 см (менее одного дюйма). Цену и дату выхода пока не сообщили.

У ноутбука 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200, он оснащен процессором Intel Lunar Lake с 16 или 32 ГБ оперативной памяти, а также SSD-накопителем от 256 ГБ до 2 ТБ. Устройство может работать до 36 часов на одном заряде, а в комплект с ноутбуком включена зарядка весом 112 г, подчеркивающая легкость самого ноутбука.

Несмотря на легкий вес, ноутбук устойчив к внешним воздействиям, включая вибрации, падения, перепады влажности и температур. Также у него имеется большой набор портов, включая два порта Thunderbolt 4, два USB-A, аудиоразъем 3,5 мм, слот для microSD-карт, HDMI-разъем и вход для кабеля Ethernet. Поддерживается Wi-Fi 7.

Евгений Федуненко