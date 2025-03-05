Apple представила более дешевый MacBook Air с чипом M4 и в новом цвете

Американская корпорация Apple анонсировала обновленную линейку ноутбуков MacBook Air, которые теперь оснащены процессором M4 и представлены в новом цвете — «небесно-голубой». Цена устройств снизилась на $100 по сравнению с предыдущим поколением: 13-дюймовая модель теперь стоит $999, а 15-дюймовая — $1199. В продаже ноутбуки появятся 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Business Wire / AP Фото: Business Wire / AP

Новый MacBook Air оснащен камерой Center Stage на 12 МП, поддерживает подключение до двух внешних дисплеев и сможет работать без подзарядки до 18 часов. У ноутбука оперативная память объемом от 16 ГБ до 32 ГБ и накопитель от 256 ГБ до 2 ТБ. Дизайн устройства остался прежним.

Ранее Apple представила мощный iPad Air с функциями ИИ и улучшенный базовый iPad. Также компания анонсировала бюджетный смартфон iPhone 16e.

Евгений Федуненко