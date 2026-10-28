Котировки потускнели

Цены на медь и алюминий, следует из обзора Kept, до 2030 года будут корректироваться с текущих высоких уровней в среднем на 1% и 2% в год соответственно. Как отмечают эксперты, глобальный рынок уже учел риски перебоев с поставками алюминия с Ближнего Востока и начинает перестраиваться. Цены на медь, говорится в обзоре, остаются на высоком уровне до прояснения ситуации с тарифной политикой США в отношении рафинированной меди. Риски введения американских пошлин на обработанный металл вызвали рост котировок, но меры так и не были приняты.