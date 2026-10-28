«Коммерсантъ» возглавил рейтинг самых цитируемых в соцмедиа газет
Медиалогия опубликовала рейтинги самых цитируемых СМИ по итогам сентября 2026 года. Лидером по цитируемости в социальных медиа стал «Ъ», по цитируемости в СМИ «Ъ» занял второе место.
Самыми цитируемыми материалами «Ъ» за сентябрь стали «Минздрав опубликовал руководство по лечению аномальных фантазий и предпочтений» и «Покупку отечественных самолетов могут поддержать за счет пассажиров».
В топ-10 по цитируемости в соцмедиа вошли: «Коммерсантъ», «Известия», «Комсомольская правда», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Независимая газета», «Парламентская газета», «Завтра».
Лидерами по цитируемости среди газет стали: «Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Аргументы недели», «Независимая газета».
Самым цитируемым журналом стал Forbes, радиостанцией — Sputnik. «Коммерсантъ FM» занял четвертое место в рейтинге самых цитируемых радиостанций. Среди телеканалов рейтинг по вовлеченности в соцмедиа возглавил «Первый канал», по цитируемости в СМИ — «РЕН ТВ».