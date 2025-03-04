Lenovo представила компьютер Yoga Solar PC с солнечной панелью

Компания Lenovo анонсировала компьютер Yoga Solar PC, который может подзаряжаться от солнечной энергии. Новинка оснащена задней панелью на базе фотоэлектрических технологий, что позволяет продлить время автономной работы устройства.

Yoga Solar PC работает на процессоре Intel Core Ultra и поддерживает облачные и локальные ИИ-модели. Ноутбук получил дисплей Lenovo PureSight OLED с высокой цветопередачей и частотой обновления 120 Гц, а также адаптивные функции энергосбережения, включая автоматическую регулировку яркости. Ожидается, что ноутбук появится на рынке во втором квартале 2025 года.

Ранее Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с операционной системой SteamOS. Также компания разрабатывает ноутбук ThinkBook Flip AI PC с складным OLED-экраном.

Евгений Федуненко