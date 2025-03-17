Весна на бакинской улице

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко совершает визит в Баку, где проводит переговоры с руководством Азербайджана и принимает участие в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Этому визиту предшествовал телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который совместно провели из Москвы президенты России, Белоруссии и Таджикистана. Контакты на высшем уровне и примирительные жесты Москвы в адрес Баку завершают самый острый кризис в двусторонних отношениях, вызванный катастрофой самолета AZAL, в декабре прошлого года получившего повреждения в воздушном пространстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беседуя с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнование в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России в декабре и пообещала, что делу будет дана объективная оценка

Фото: пресс-служба Совета федерации Беседуя с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнование в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России в декабре и пообещала, что делу будет дана объективная оценка

Фото: пресс-служба Совета федерации

Визит председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в Баку начался в воскресенье, 16 марта. В международном аэропорту «Гейдар Алиев» ее встречали заместитель председателя Милли-меджлиса Азербайджана Али Ахмедов и руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям, бывший посол в РФ Полад Бюль-Бюль оглы, у трапа самолета вручивший гостье, знакомой ему по работе в Москве, огромный букет роз.

Первым пунктом в программе визита стала встреча Валентины Матвиенко с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Стороны обсудили «широкий круг вопросов двусторонних отношений» и, помимо прочего, отметили важность состоявшейся недавно закладки в Москве в сквере у посольства Азербайджана в Леонтьевском переулке монумента бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

В понедельник,17 марта главу верхней палаты российского парламента принял президент Ильхам Алиев.

В ходе беседы госпожа Матвиенко отметила важность постоянного контакта лидеров России и Азербайджана, а также поблагодарила обоих президентов за внимание к межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

Еще одним пунктом в повестке визита российской парламентской делегации в Баку в понедельник стало заседание межпарламентской комиссии, которое провели ее сопредседатели — первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин и первый заместитель председателя Милли-меджлиса Али Ахмедов.

В российскую делегацию входят председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин, руководители ряда других сенатских комитетов, а также депутаты Госдумы и губернатор развивающей межрегиональные связи с Азербайджаном Астраханской области Игорь Бабушкин.

Высадке в Баку большого «парламентского десанта» из Москвы предшествовал состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор лидеров России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана, проходивший в весьма необычном формате.

Как заявила пресс-служба Кремля, проводившие неформальную встречу в Москве Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались с Ильхамом Алиевым, который из Баку принял участие в четырехсторонней беседе по телефону. «Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений. Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»,— сообщили в Кремле.

В свою очередь, пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за приглашение на торжества по случаю 80-летия Победы.

Всплеск российско-азербайджанских контактов прервал более чем двухмесячное резкое похолодание в двусторонних отношениях, точкой отсчета которого стала трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний», 25 декабря подвергшимся «внешнему воздействию» в российском воздушном пространстве при подлете к Грозному и потерпевшим крушение в Казахстане.

После этой трагедии в российско-азербайджанских отношениях, выглядевших едва ли не образцовыми еще прошлой осенью, во время государственного визита в Баку президента Путина и поездки внушительной российской делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным на глобальный климатический саммит, развернулась немыслимая ранее война нервов.

Главными раздражителями стали не расставленные точки над i в трагедии с самолетом и закрытие в Баку российского информационно-культурного центра «Русский дом», который был представительством Россотрудничества в этой стране.

Вслед за «Русским домом» в феврале было закрыто и представительство «России сегодня» (Sputnik) в Азербайджане.

На волне зазвучавших в обеих столицах резких заявлений азербайджанская сторона запретила въезд в страну заместителю председателя комитета по туризму Госдумы Николаю Валуеву: его высказывания МИД страны назвал «неприемлемо оскорбительными» и «направленными против азербайджанского народа и нашей страны». В ответ авторы ряда российских Telegram-каналов, имеющих многотысячную аудиторию, стали предлагать самые разные способы «наказания Азербайджана», от закрытия рынков «Садовод» и «Фуд Сити» в Москве до блокировки переводов азербайджанских трудовых мигрантов, введения визового режима, исключения морского порта Баку из проекта транспортного коридора Север—Юг.

Первым признаком деэскалации стало сделанное 27 февраля заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присуждении выжившим бортпроводникам самолета AZAL наград республики. «Друзья! Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолета Embraer E190 "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в ходе рейса Баку—Грозный в декабре прошлого года. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой". В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита»,— сообщил Рамзан Кадыров.

В свою очередь, как сообщило агентство «Интерфакс», компания «АльфаСтрахование» произвела выплату страхового возмещения по авиакаско в связи с катастрофой самолета Embraer авиакомпании AZAL под Актау. Как заявил заместитель гендиректора компании Илья Кабачник, «АльфаСтрахование» также производит выплаты за ущерб пассажирам.

«Хотя расследование катастрофы продолжается, у нас достаточно информации для организации выплат. Для нас как для страховщика важен факт гибели самолета, который не вызывает сомнений. Поскольку риски войны и терроризма также были застрахованы, авиакомпания получает возмещение в любом случае»,— заявил Илья Кабачник.

В сообщении, появившемся 17 марта на сайте азербайджанского президента, отмечается, что в ходе беседы с Ильхамом Алиевым Валентина Матвиенко выразила соболезнование в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний». Она заявила, что данный вопрос расследуется российскими следственными органами и ему будет дана объективная оценка.

«По предварительным результатам обнародованного в Казахстане расследования Баку до сих пор так и не получил ответа на вопрос о причинах авиакатастрофы 26 декабря и о том, кто и когда должен понести за нее ответственность,— заявил “Ъ” член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов.— Азербайджанская сторона не снимает свои вопросы и ждет обнародования окончательных результатов расследования, которое перенесено на конец этого года».

В то же время, по словам эксперта, «в Баку, судя по всему, решили, что российско-азербайджанские сотрудничество в целом не может и дальше оставаться заложником этой невыясненной трагической ситуации, вызвавшей самый серьезный кризис доверия между двумя странами. Возобновление контактов на разных уровнях начиная с первых лиц и процесс восстановления доверия призваны вернуть союзническое взаимодействие двух стран в прежнее русло», считает господин Исмаилов.

Сергей Строкань