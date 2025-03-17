Матвиенко встретилась в Баку с президентом Азербайджана Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию российского Совета федерации (СФ) во главе с его председателем Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба господина Алиева. В Совфеде рассказали, что в ходе встречи в Баку были затронуты темы расширения торгово-экономического и культурного взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики Фото: официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Согласно пресс-релизу СФ, во время «откровенной продолжительной беседы» обсуждался «широкий круг вопросов двусторонней повестки», а также международная ситуация. Госпожа Матвиенко сказала, что президенты России и Азербайджана находятся в постоянном контакте, а также поблагодарила их за внимание к межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

В августе 2024 года Владимир Путин посетил Баку с официальным визитом. Ильхам Алиев говорил, что поездка российского президента внесла важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений. В декабре лидеры двух стран созванивались трижды на фоне крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

О внешней политика Азербайджана — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».