Ереван и Баку сделали шаг к миру
Договор Армении и Азербайджана согласован, но сроки его подписания неясны
В урегулировании многолетнего конфликта Армении и Азербайджана произошел прорыв: стороны окончательно согласовали текст мирного соглашения. Между тем, хотя Ереван уже готов обсуждать сроки и место подписания документа, Баку таких сигналов пока не подает. Азербайджан настаивает на предварительном выполнении отдельных требований, в том числе — на изменении конституции Армении. И хотя армянский премьер Никол Пашинян сам называл этот шаг необходимым, принятие нового основного закона может занять не менее года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 8 октября 2024 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О согласовании мирного договора, который может положить конец длящемуся с конца 1980-х годов конфликту, 13 марта сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Вскоре выступил и армянский МИД, который изначально предлагал обнародовать совместное заявление сторон, но получил отказ.
«Итак, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой по срокам и месту подписания соглашения»,— сообщило ведомство.
14 марта премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре проинформировал президента России Владимира Путина о завершении переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению. Достигнутый прогресс не остался незамеченным и на Западе: в США и ЕС приветствовали усилия Еревана и Баку. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности Евросоюза «оказать дополнительную поддержку и экспертизу в случае, если стороны обратятся с таким запросом».
Мирное соглашение Армении и Азербайджана состоит из 17 пунктов, содержание большинства из которых пока не обнародовано.
При этом известны два спорных аспекта, которые препятствовали согласованию документа: отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе.
Последний пункт напрямую касается миссии наблюдателей Евросоюза, которые дислоцированы на армянской стороне границы с 20 февраля 2023 года. В январе 2025-го миссию продлили еще на два года. «Армения согласилась с тем, что после вступления в силу мирного договора стороны не должны размещать силы третьих стран по периметру общей границы»,— подтвердил вечером 13 марта Никол Пашинян.
Армянский премьер подчеркнул, что документ, подготовка которого активизировалась в 2022 году, претерпел «существенную эволюцию» за это время. «И с того момента, когда стало очевидно, что нам не удается и, похоже, не удастся согласовать идеальные формулировки в этом плане, мы обсудили их в формате Совета безопасности и пришли к выводу, что текущее содержание можно считать компромиссным вариантом»,— пояснил премьер.
Однако даже с учетом достижения этих самых компромиссов за скобками остаются другие важные вопросы. О них вскоре заявил МИД Азербайджана, напомнивший о своих дополнительных требованиях: роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении конституции Армении. «Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений»,— сообщило ведомство.
Претензии Баку к армянской конституции обусловлены тем, что в основном законе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией к республике.
И хотя Никол Пашинян с этим тезисом не соглашался, он все же намерен провести референдум для принятия новой конституции, которая «обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях». Минюст республики собирается подготовить текст нового документа к июню 2026 года. При этом широкой поддержкой эти планы не пользуются: оппозиция считает, что тем самым армянский премьер идет на поводу у Баку. Согласно проведенному в феврале компанией Gallup International опросу, против изменения конституции выступают 59,6% граждан Армении.
Требование о ликвидации Минской группы ОБСЕ Азербайджан обосновывает тем, что формат, созданный в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе, утратил актуальность. К тому же деятельность группы с 2022 года приостановлена, поскольку ее сопредседатели — Россия, США и Франция — прекратили взаимодействие по этому вопросу.
Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в четверг подчеркнул, что необходимости в существовании Минской группы ОБСЕ действительно не будет «после урегулирования отношений, особенно после подписания соглашения о мире». Остается неясным, как такой порядок действий оценивает Баку.
В текст мирного соглашения не вошел и вопрос разблокирования транспортных коммуникаций, а это одна из ключевых проблем в урегулировании отношений Азербайджана и Армении.
Армянский МИД сообщил, что в соглашении лишь указывается на «готовность сотрудничать по различным сферам, в том числе транспортным, транзитным экономическим вопросам».
Баку настаивает на открытии Зангезурского транспортного коридора, ссылаясь на заявление Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе от ноября 2020 года. Согласно документу, Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой», а контроль за транспортным сообщением осуществляет погранслужба ФСБ России. Армения же предложила альтернативный транспортный проект («Перекресток мира»), предполагающий, что вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, в которых она расположена — Армении, Турции, Азербайджана и Ирана,— без участия России. Ильхам Алиев говорил, что без согласия Баку этот проект — «просто клочок бумаги».
На фоне всех этих пока нерешенных вопросов достигнутый прогресс в переговорах Армении и Азербайджана вызывает лишь сдержанный оптимизм. Тем более что пока Баку считает преждевременным обсуждение места и сроков подписания мирного соглашения.