Ереван и Баку сделали шаг к миру

В урегулировании многолетнего конфликта Армении и Азербайджана произошел прорыв: стороны окончательно согласовали текст мирного соглашения. Между тем, хотя Ереван уже готов обсуждать сроки и место подписания документа, Баку таких сигналов пока не подает. Азербайджан настаивает на предварительном выполнении отдельных требований, в том числе — на изменении конституции Армении. И хотя армянский премьер Никол Пашинян сам называл этот шаг необходимым, принятие нового основного закона может занять не менее года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 8 октября 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 8 октября 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О согласовании мирного договора, который может положить конец длящемуся с конца 1980-х годов конфликту, 13 марта сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Вскоре выступил и армянский МИД, который изначально предлагал обнародовать совместное заявление сторон, но получил отказ.

«Итак, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой по срокам и месту подписания соглашения»,— сообщило ведомство.

14 марта премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре проинформировал президента России Владимира Путина о завершении переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению. Достигнутый прогресс не остался незамеченным и на Западе: в США и ЕС приветствовали усилия Еревана и Баку. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности Евросоюза «оказать дополнительную поддержку и экспертизу в случае, если стороны обратятся с таким запросом».

Мирное соглашение Армении и Азербайджана состоит из 17 пунктов, содержание большинства из которых пока не обнародовано.

При этом известны два спорных аспекта, которые препятствовали согласованию документа: отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе.

Последний пункт напрямую касается миссии наблюдателей Евросоюза, которые дислоцированы на армянской стороне границы с 20 февраля 2023 года. В январе 2025-го миссию продлили еще на два года. «Армения согласилась с тем, что после вступления в силу мирного договора стороны не должны размещать силы третьих стран по периметру общей границы»,— подтвердил вечером 13 марта Никол Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что документ, подготовка которого активизировалась в 2022 году, претерпел «существенную эволюцию» за это время. «И с того момента, когда стало очевидно, что нам не удается и, похоже, не удастся согласовать идеальные формулировки в этом плане, мы обсудили их в формате Совета безопасности и пришли к выводу, что текущее содержание можно считать компромиссным вариантом»,— пояснил премьер.

Однако даже с учетом достижения этих самых компромиссов за скобками остаются другие важные вопросы. О них вскоре заявил МИД Азербайджана, напомнивший о своих дополнительных требованиях: роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении конституции Армении. «Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений»,— сообщило ведомство.

Претензии Баку к армянской конституции обусловлены тем, что в основном законе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией к республике.

И хотя Никол Пашинян с этим тезисом не соглашался, он все же намерен провести референдум для принятия новой конституции, которая «обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях». Минюст республики собирается подготовить текст нового документа к июню 2026 года. При этом широкой поддержкой эти планы не пользуются: оппозиция считает, что тем самым армянский премьер идет на поводу у Баку. Согласно проведенному в феврале компанией Gallup International опросу, против изменения конституции выступают 59,6% граждан Армении.

Требование о ликвидации Минской группы ОБСЕ Азербайджан обосновывает тем, что формат, созданный в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе, утратил актуальность. К тому же деятельность группы с 2022 года приостановлена, поскольку ее сопредседатели — Россия, США и Франция — прекратили взаимодействие по этому вопросу.

Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в четверг подчеркнул, что необходимости в существовании Минской группы ОБСЕ действительно не будет «после урегулирования отношений, особенно после подписания соглашения о мире». Остается неясным, как такой порядок действий оценивает Баку.

В текст мирного соглашения не вошел и вопрос разблокирования транспортных коммуникаций, а это одна из ключевых проблем в урегулировании отношений Азербайджана и Армении.

Армянский МИД сообщил, что в соглашении лишь указывается на «готовность сотрудничать по различным сферам, в том числе транспортным, транзитным экономическим вопросам».

Баку настаивает на открытии Зангезурского транспортного коридора, ссылаясь на заявление Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе от ноября 2020 года. Согласно документу, Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой», а контроль за транспортным сообщением осуществляет погранслужба ФСБ России. Армения же предложила альтернативный транспортный проект («Перекресток мира»), предполагающий, что вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, в которых она расположена — Армении, Турции, Азербайджана и Ирана,— без участия России. Ильхам Алиев говорил, что без согласия Баку этот проект — «просто клочок бумаги».

На фоне всех этих пока нерешенных вопросов достигнутый прогресс в переговорах Армении и Азербайджана вызывает лишь сдержанный оптимизм. Тем более что пока Баку считает преждевременным обсуждение места и сроков подписания мирного соглашения.

Лусине Баласян