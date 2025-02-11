Русский дом в Баку приостанавливает работу по требованию Азербайджана

Представительство Россотрудничества в Азербайджане — Российский информационно-культурный центр в Баку — приостанавливает работу. Решение принято в связи с требованием азербайджанского МИДа, сообщили в ведомстве.

Сегодня, 11 февраля, в Баку начали демонтаж вывески Русского дома. Ее часть, написанная на русском языке, уже снята со здания.

6 февраля Азербайджан направил российской стороне уведомление о прекращении деятельности Русского дома. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица по местному законодательству, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом вопросе. Он уточнил, что ведомству дали полтора месяца на то, чтобы освободить арендуемое помещение.

Русский дом в Баку был учрежден 3 июля 1997 года. В его задачи входило продвижение российской культуры, науки и образования, молодежные проекты, историко-мемориальная деятельность. В центре проводили праздничные концерты, чтения и другие мероприятия.