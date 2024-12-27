Внешнее воздействие
Катастрофа Embraer могла произойти из-за вмешательства в его работу
Крушение самолета Embraer 190, по предварительным данным, произошло из-за «внешнего воздействия (вмешательства)» в его работу, в связи с этим AZAL, принимая во внимание риски, которые могут возникнуть в сфере безопасности, приостановил полеты еще в восемь российских городов. К AZAL присоединился и ряд других авиакомпаний. Все эти города, как Грозный, куда направлялся рухнувший потом лайнер, периодически подвергаются налетам БПЛА, а силы ПВО отражают атаки. План «Ковер» действовал и в столице Чечни 25 декабря, где дважды пытался сесть получивший потом повреждения борт из Баку. Жертвами катастрофы стали 38 человек.
Спасательные службы работают на месте авиакатастрофы
Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry, Reuters
Пресс-служба AZAL сообщила: расследование катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку—Грозный №J2-8243, установило, что она могла произойти «в результате физического и технического внешнего вмешательства» в работу воздушного судна. По решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана в связи с рисками, которые могут возникнуть в сфере безопасности полетов, приостановлены полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее азербайджанский авиаперевозчик перестал летать из Баку в Грозный и Махачкалу. При этом полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск продолжатся. Перелеты в Россию приостановили казахская Qazaq Air и израильская El AL, а также авиакомпания Flydubai.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал журналистам, что утром 25 декабря ВСУ атаковали беспилотниками Грозный и Владикавказ, в связи с чем был введен план «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства и немедленный уход из него всех воздушных судов. Несмотря на это и сильный туман, пилоты Embraer предприняли две попытки сесть в Грозном.
Диспетчеры предлагали им уйти на ближайший запасной аэродром в Махачкалу, но экипаж предпочел следовать в казахский Актау над Каспийским морем.
В свою очередь, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что об уходе судна из Грозного диспетчер ростовской зоны предупредил коллег в Актау. «После этого, до захода в воздушное пространство Казахстана, у самолета отказали системы управления и руль высоты, и экипаж не имел возможности устойчиво выдерживать курс и высоту»,— отметил господин Карабаев.
По его словам, согласно дополнительной информации, поступившей из России, в пассажирском салоне взорвался кислородный баллон, люди стали задыхаться и терять сознание. В аэропорту Актау, до которого самолет совсем немного не долетел, свалившись на правое крыло, его ждали спасатели и врачи. Уже через несколько минут они были на месте происшествия. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, остальных удалось спасти.
Согласно видеозаписям и фото, опубликованным с места происшествия, хвостовая часть лайнера (передняя была разрушена взрывом паров топлива) имела множественные пробоины. Видео, сделанные из пассажирского салона во время полета, показали также повреждения в левом крыле. Причина их появления официально не названа.
Катастрофа расследуется в России, Казахстане и Азербайджане, правоохранительные органы которых изначально возбудили уголовные дела о возможных нарушениях при эксплуатации Embraer. В Казахстан прибыли специалисты из Бразилии, где производятся данные самолеты. Дмитрий Ядров отметил, что необходимо тщательно проверить все обстоятельства происшедшей катастрофы, и выразил готовность сотрудничать с коллегами из Казахстана и Азербайджана.