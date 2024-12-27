Внешнее воздействие

Крушение самолета Embraer 190, по предварительным данным, произошло из-за «внешнего воздействия (вмешательства)» в его работу, в связи с этим AZAL, принимая во внимание риски, которые могут возникнуть в сфере безопасности, приостановил полеты еще в восемь российских городов. К AZAL присоединился и ряд других авиакомпаний. Все эти города, как Грозный, куда направлялся рухнувший потом лайнер, периодически подвергаются налетам БПЛА, а силы ПВО отражают атаки. План «Ковер» действовал и в столице Чечни 25 декабря, где дважды пытался сесть получивший потом повреждения борт из Баку. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательные службы работают на месте авиакатастрофы

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry, Reuters Спасательные службы работают на месте авиакатастрофы

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry, Reuters

Пресс-служба AZAL сообщила: расследование катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку—Грозный №J2-8243, установило, что она могла произойти «в результате физического и технического внешнего вмешательства» в работу воздушного судна. По решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана в связи с рисками, которые могут возникнуть в сфере безопасности полетов, приостановлены полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее азербайджанский авиаперевозчик перестал летать из Баку в Грозный и Махачкалу. При этом полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск продолжатся. Перелеты в Россию приостановили казахская Qazaq Air и израильская El AL, а также авиакомпания Flydubai.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал журналистам, что утром 25 декабря ВСУ атаковали беспилотниками Грозный и Владикавказ, в связи с чем был введен план «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства и немедленный уход из него всех воздушных судов. Несмотря на это и сильный туман, пилоты Embraer предприняли две попытки сесть в Грозном.

Диспетчеры предлагали им уйти на ближайший запасной аэродром в Махачкалу, но экипаж предпочел следовать в казахский Актау над Каспийским морем.

В свою очередь, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что об уходе судна из Грозного диспетчер ростовской зоны предупредил коллег в Актау. «После этого, до захода в воздушное пространство Казахстана, у самолета отказали системы управления и руль высоты, и экипаж не имел возможности устойчиво выдерживать курс и высоту»,— отметил господин Карабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По его словам, согласно дополнительной информации, поступившей из России, в пассажирском салоне взорвался кислородный баллон, люди стали задыхаться и терять сознание. В аэропорту Актау, до которого самолет совсем немного не долетел, свалившись на правое крыло, его ждали спасатели и врачи. Уже через несколько минут они были на месте происшествия. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, остальных удалось спасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пробоины на пассажирском лайнере Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 4 Пробоины на пассажирском лайнере Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters Фото: Reuters

Согласно видеозаписям и фото, опубликованным с места происшествия, хвостовая часть лайнера (передняя была разрушена взрывом паров топлива) имела множественные пробоины. Видео, сделанные из пассажирского салона во время полета, показали также повреждения в левом крыле. Причина их появления официально не названа.

Катастрофа расследуется в России, Казахстане и Азербайджане, правоохранительные органы которых изначально возбудили уголовные дела о возможных нарушениях при эксплуатации Embraer. В Казахстан прибыли специалисты из Бразилии, где производятся данные самолеты. Дмитрий Ядров отметил, что необходимо тщательно проверить все обстоятельства происшедшей катастрофы, и выразил готовность сотрудничать с коллегами из Казахстана и Азербайджана.

Николай Сергеев