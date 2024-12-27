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Коммерсантъ FM
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Внешнее воздействие

Катастрофа Embraer могла произойти из-за вмешательства в его работу

Крушение самолета Embraer 190, по предварительным данным, произошло из-за «внешнего воздействия (вмешательства)» в его работу, в связи с этим AZAL, принимая во внимание риски, которые могут возникнуть в сфере безопасности, приостановил полеты еще в восемь российских городов. К AZAL присоединился и ряд других авиакомпаний. Все эти города, как Грозный, куда направлялся рухнувший потом лайнер, периодически подвергаются налетам БПЛА, а силы ПВО отражают атаки. План «Ковер» действовал и в столице Чечни 25 декабря, где дважды пытался сесть получивший потом повреждения борт из Баку. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

Спасательные службы работают на месте авиакатастрофы

Спасательные службы работают на месте авиакатастрофы

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry, Reuters

Спасательные службы работают на месте авиакатастрофы

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry, Reuters

Пресс-служба AZAL сообщила: расследование катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку—Грозный №J2-8243, установило, что она могла произойти «в результате физического и технического внешнего вмешательства» в работу воздушного судна. По решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана в связи с рисками, которые могут возникнуть в сфере безопасности полетов, приостановлены полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее азербайджанский авиаперевозчик перестал летать из Баку в Грозный и Махачкалу. При этом полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск продолжатся. Перелеты в Россию приостановили казахская Qazaq Air и израильская El AL, а также авиакомпания Flydubai.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал журналистам, что утром 25 декабря ВСУ атаковали беспилотниками Грозный и Владикавказ, в связи с чем был введен план «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства и немедленный уход из него всех воздушных судов. Несмотря на это и сильный туман, пилоты Embraer предприняли две попытки сесть в Грозном.

Диспетчеры предлагали им уйти на ближайший запасной аэродром в Махачкалу, но экипаж предпочел следовать в казахский Актау над Каспийским морем.

В свою очередь, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что об уходе судна из Грозного диспетчер ростовской зоны предупредил коллег в Актау. «После этого, до захода в воздушное пространство Казахстана, у самолета отказали системы управления и руль высоты, и экипаж не имел возможности устойчиво выдерживать курс и высоту»,— отметил господин Карабаев.

По его словам, согласно дополнительной информации, поступившей из России, в пассажирском салоне взорвался кислородный баллон, люди стали задыхаться и терять сознание. В аэропорту Актау, до которого самолет совсем немного не долетел, свалившись на правое крыло, его ждали спасатели и врачи. Уже через несколько минут они были на месте происшествия. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, остальных удалось спасти.

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Пробоины на пассажирском лайнере Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines

Пробоины на пассажирском лайнере Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Пробоины на пассажирском лайнере Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Согласно видеозаписям и фото, опубликованным с места происшествия, хвостовая часть лайнера (передняя была разрушена взрывом паров топлива) имела множественные пробоины. Видео, сделанные из пассажирского салона во время полета, показали также повреждения в левом крыле. Причина их появления официально не названа.

Катастрофа расследуется в России, Казахстане и Азербайджане, правоохранительные органы которых изначально возбудили уголовные дела о возможных нарушениях при эксплуатации Embraer. В Казахстан прибыли специалисты из Бразилии, где производятся данные самолеты. Дмитрий Ядров отметил, что необходимо тщательно проверить все обстоятельства происшедшей катастрофы, и выразил готовность сотрудничать с коллегами из Казахстана и Азербайджана.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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