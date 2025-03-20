Гадание на санкции

Помните, как три года назад начиналась санкционная война? Когда в придачу к жесткой экономической и финансовой блокаде западные компании зачем-то решили лишить россиян гамбургеров, колы и американских роялей, а породистых кошечек и собачек — на полном серьезе — их европейской родословной. В те дни, грешным делом, я купил на память банку колы. Каково же было удивление, когда точно такую же обнаружил через пару месяцев в магазине, но уже родом не из России, а из Британии, а еще были из Дании, Нидерландов, Азербайджана. Ностальгия по западным деликатесам быстро утихла, благо, на прилавках появились отечественные хамоны и бри. Но осадочек остался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Видимо, поэтому, когда в марте на волне потепления дипотношений России и США исследователи Superjob.ru по просьбе «Денег» задали вопрос россиянам, верят ли они в отмену санкций в этом году, лишь 7% ответили положительно. При этом многие в комментариях написали, что подобные перемены, по их мнению, только навредили бы: самим, мол, надо все производить и своим себя обеспечивать. Тем временем мнения опрошенных «Деньгами» экономистов и экспертов финансового рынка о пользе и вреде отмены санкций разделились. В этом номере мы приводим разные точки зрения, заодно напоминаем историю экономических отношений двух стран и анализируем перемены, что произошли за эти годы в нашей экономике, в биржевых торгах и в обычной жизни.

Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги»