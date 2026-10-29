Формальный ответ

Чтобы лучше понять специфику российской системы, полезно посмотреть, как устроена поддержка в других странах. Например, в США нет единой федеральной выплаты «за уход» для родителя. Поддержка строится через комбинацию пособия Supplemental Security Income для ребенка-инвалида при низком доходе семьи, налоговых льгот или пособия по безработице, если родитель вынужден оставить работу. В Германии родитель, ухаживающий за ребенком с инвалидностью, может получать Pflegegeld — прямую выплату ухаживающему, сумма которой зависит от степени нуждаемости в уходе. Дополнительно предусмотрены налоговые вычеты, компенсации расходов на адаптацию жилья и даже оплату услуг персонального ассистента. В Швеции выплата также не назначается автоматически всем родителям детей с инвалидностью — каждый случай рассматривается индивидуально, а иногда пособие могут получать и оба родителя одновременно. Основной акцент делается на компенсации реальных дополнительных расходов: на специальную диету, особые лекарства или средства реабилитации.