Давайте отдыхать поездами

На рынке внутреннего туризма открывается больше возможностей для организованных путешествий. Одна из них — железнодорожные экскурсионные маршруты, получившие весной этого года законодательную основу. «Деньги» вспомнили историю становления железнодорожного туризма в России и выяснили, во сколько подобные путешествия обойдутся теперь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Этой весной у россиян появились новые возможности разнообразить досуг и отдых. Причем не абстрактно, а вполне конкретно и официально. В последний день зимы президент Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и профильный транспортный устав, закрепляющий понятие «железнодорожный туризм», а вместе с ним и «туристические железнодорожные перевозки», «туристский железнодорожный маршрут», «туристический поезд» и тому подобное.

Изначально авторы поправок предполагали, что профильное регулирование поможет развитию отрасли железнодорожного туризма, узаконив высокие стандарты обслуживания. Например, прояснит, как должны выглядеть специальные туристические вагоны и вести себя в них проводники, как должны строиться программы поездок, включающие питание, проживание и экскурсии.

Формально работа над документом еще не завершена. В Ассоциации туроператоров России признались «Деньгам», что подзаконные акты и методические рекомендации еще должно разработать и утвердить Минэкономики. Но у отрасли на новый вид отдыха уже большие надежды. По крайней мере, в ОАО РЖД ждут, что стандартизация железнодорожного туризма откроет новые возможности как для бизнеса, так и для самих туристов.

Билет с экскурсией

Туристические железнодорожные поездки — хорошо забытое старое. В 1960-х годах в СССР они пользовались большим спросом и были представлены сетью тематических профильных маршрутов из крупных городов.

Дополнительные поезда «Здоровье», «Ягодник», «Грибник» и проч. отправлялись по субботам и воскресеньям и следовали сразу до конечной станции без промежуточных остановок.

Такие составы вывозили на природу, например, лыжников, и других любителей загородного отдыха.

В те годы существовали и тематические экскурсионные маршруты. Популярностью пользовались путешествия на Кавказ с посещением Пятигорска, Баку и Тбилиси. Специальные туристические поезда отправлялись в Таллин через Казань и Нижний Новгород, из Москвы в Кострому и так далее. После распада СССР с развитием более регулярного пригородного сообщения железнодорожный туризм забылся, вернувшись в обновленном виде спустя почти 30 лет.

Создавать туристические поезда заново в ОАО РЖД начали в 2019 году. Первым маршрутом стал «Рускеальский экспресс», за которым последовали «В Карелию» и «Серебряный маршрут». Сейчас эти маршруты также сохранились в портфеле перевозчика. Например, круиз «В Карелию летом» рассчитан на четыре дня и три ночи. Поезд стартует из Москвы и возвращается туда же, предполагая посещение Петрозаводска, Сортавалы, парка «Рускеала» и Выборга. Цена путешествия в расчете на одного взрослого в начале июня начинается от 49,9 тыс. руб.

В общей сложности сейчас в арсенале РЖД 100 туристических маршрутов, которые проходят через 48 регионов страны. Новые программы создаются по инициативе самой компании, перевозчиков на железнодорожном транспорте, туроператоров и других организаций, оказывающих туристические услуги или занятых в организации событийных мероприятий. Самым популярным из существующих туристических железнодорожных маршрутов в ОАО РЖД называют «Жемчужину Кавказа». С 2021 года на этом поезде проехало более 12,5 тыс. пассажиров.

Сейчас цены на программу «Жемчужина Кавказа» на июнь начинаются от 45,2 тыс. руб. с одного взрослого. Маршрут начинается и завершается в Москве, предполагая поездку через Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Путешествие по замыслу его организаторов продлится семь дней и шесть ночей.

Неочевидная выгода

В ОАО РЖД рассказывают, что интерес к железнодорожным программам стабильно растет — как в случае путешествий выходного дня, так и длительных. Заполняемость тематических составов, по статистике компании, составляет не менее 80–90%. В 2024 году на туристических поездах было перевезено 1,1 млн человек. Год к году значение увеличилось на 17%. Прогнозируемый прирост на 2025 год — 20%, до 1,3 млн пассажиров. В январе-феврале динамика соответствовала этим ожиданиям. В общей сложности объем пассажироперевозок ОАО РЖД планирует нарастить с 1,29 млрд человек в 2024 году до более чем 1,3 млрд в 2025-м.

В туроператоре «Алеан» обращают внимание на то, что интерес путешественников к железнодорожным турам сдерживает, по их мнению, достаточно неудобное размещение. Эксперты компании полагают, что останавливаться в отелях комфортнее, а круизы на поездах не всегда дешевле обычных экскурсионных туров с отдельно купленными билетами. На их взгляд, цены таких путешествий часто сопоставимы. В качестве примера в «Алеане» приводят зимние путешествия в Белоруссию, которые были в портфеле компании. Четырехдневный тур на зимние каникулы, по их словам, стоил около 50 тыс. руб. за человека. Экскурсионная поездка в те же даты с размещением в отеле уровня «две-три звезды» обходилась примерно в ту же сумму. Поехать в Карелию на три дня в составе железнодорожного тура зимой можно было за 45,4 тыс. руб. при размещении в четырехместном купе и за 77,8 тыс. руб.— в двухместном. Экскурсионный тур с билетами на тот же срок стоил от 41,3 тыс. руб.

В YouTravel.me специалисты считают, что железнодорожные круизы в России пока недоступны для массового туризма, особенно когда речь идет о люксовом размещении. Инфраструктуру для железнодорожных путешествий в YouTravel.me находят недостаточной: в некоторых регионах, по их словам, отсутствуют комфортабельные вокзалы, удобные пересадки или качественный сервис. На массовости данного направления, по мнению экспертов, сказывается и ограниченная реклама: далеко не все в России знают о существовании специальных железнодорожных туристических маршрутов.

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Новый опыт

В YouTravel.me считают, что росту популярности железнодорожных туристических маршрутов по России способствует как общий рост интереса к внутреннему туризму, так и уникальный опыт, который путешественники могут получить в подобных поездках. Один из примеров — путешествие по Кругобайкальской дороге, исторической железнодорожной ветке. Сейчас цена однодневных экскурсионных поездок по ней в период высокого сезона (июль—август) составляет 10–12,5 тыс. руб. за взрослого в зависимости от выбранного места в вагоне. Путешествие начинается и завершается в Иркутске, предполагая остановки в Слюдянке, Листвянке и на станции Порт Байкал.

Карта доступных маршрутов для путешественников постоянно пополняется. В числе новых туристических поездов дальнего следования в ОАО РЖД приводят «В Дивеево», «Сказочный экспресс», «Псковские каникулы», «Волжский вояж», «Вдоль Оки», «Вятскую сказку» и проч. Пригородная сеть за последнее время пополнилась туристическими поездами «Чайковский экспресс» (сообщение Ижевск—Воткинск), «Байкальский ветер» (Слюдянка-1—Байкал), «Тур выходного дня в Саратов» (Волгоград-1—Саратов), «Дивногорский экспресс» (Красноярск—Дивногорск) и проч. На части направлений специальных туристических маршрутов, по мнению экспертов YouTravel.me, сейчас не хватает. В качестве примера приводят Русский Север: Мурманск, Арктику и Ямал.

Не всегда путешествие по интересному железнодорожному маршруту в России предполагает пользование именно туристическими поездами. Например, одним из брендов страны на этом рынке нередко считается Транссибирская магистраль. Хотя в ОАО РЖД считают, что сравнивать путешествия в туристических поездах с дальними перевозками в их классическом понимании сложно из-за разной периодичности курсирования. Если последние ездят регулярно, первые нередко могут совершать всего несколько рейсов в год, привязанных к какому-либо сезону или событию. Сам функционал туристических поездов в большей степени нацелен на привлечение внимания к поездкам по России, уверены в госмонополии. Еще одна отличительная черта железнодорожных маршрутов — их круговой характер. Пункт отправления и назначения, как правило, совпадают.

На некоторые маршруты железнодорожных круизов спрос, по мнению представителя «Алеана», напротив, может быть обусловлен дефицитом обычной перевозки. В качестве примера в компании приводят «Мороз-экспресс»: трехдневный тур из Москвы в Великий Устюг, стоимость которого на одного в период новогодних каникул составляла 46,3 тыс. руб. при размещении в четырехместном купейном вагоне. Самостоятельно купить обычные билеты на нужные даты путешественникам было сложно.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина