Кейс Кейнса

Его имя носит одно из самых влиятельных течений в экономической науке. Его книга «Общая теория занятости, процента и денег» — обязательное чтение для студентов финансовых специальностей. Его называют основателем современной макроэкономики. Он был одним из главных идеологов создания Международного валютного фонда (МВФ). Влияние идей Джона Мейнарда Кейнса на развитие капитализма в XX веке невозможно переоценить. После кризиса 2008 года они стали снова актуальны и востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономист Джон Мейнард Кейнс

Фото: Getty Images Экономист Джон Мейнард Кейнс

Фото: Getty Images

Два экономиста

Через неполных три месяца после того, как на Хайгейтском кладбище в Лондоне был похоронен Карл Маркс, 5 июня 1883 года в Кембридже, в семье преподавателя экономики и философии Джона Невилла Кейнса родился сын, Джон Мейнард Кейнс.

Оба ученых были не только экономистами, но и философами. Оба подарили свои имена экономическим течениям, влияние которых вышло далеко за рамки академических дискуссий. «Капитал» Маркса и «Общая теория занятости, процента и денег» — общепризнанная классика экономической мысли. Объем литературы, посвященной обеим работам, во многие тысячи, если не в миллионы, раз превышает объем двух этих книг (причем главная работа Кейнса в бумажном виде заметно тоньше увесистого тома «Капитала»).

Как марксистская политэкономия, так и кейнсианство были громадным шагом вперед в развитии экономической науки.

Кейнс без ложной скромности сравнивал свою теорию с неэвклидовой геометрией, а теории своих предшественников — с попытками понять и объяснить трехмерный мир, не принимая в расчет существование третьего измерения.

Идеи Маркса оказали огромное влияние на важнейшие политические события XX века — победу коммунистической идеологии в России и Китае. Воплощение в жизнь идей Кейнса способствовали выходу Соединенных Штатов из Великой депрессии.

Оба ученых диагностировали серьезные болезни современной им капиталистической экономики — циклические кризисы, безработицу, но предложили разные средства исцеления.

Впрочем, у Кейнса было преимущество — он жил позднее и имел возможность ознакомиться с тем, как на практике работает экономика, построенная по заветам Карла Маркса.

«Чрезвычайно трудно судить о России с позиций здравого смысла» (Из статьи Джона Кейнса «Беглый взгляд на Советскую Россию», опубликованной в Великобритании в 1925 году) Ленинизм — странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души,— религии и бизнеса… бизнес, подчиняющийся такой религии, вместо того чтобы развиваться по своим независимым законам, становится крайне неэффективным. Как мне принять теорию, которую необходимо принимать как Библию — вне и выше всякой критики,— но которая похожа на устаревший учебник по экономике, не просто научно неправильный, но читаемый без всякого интереса и к современному миру неприменимый? В будущей России, видимо, карьера «делающего деньги» человека просто невозможна как доступная в силу своей открытости для респектабельного человека сфера деятельности, как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям. Даже при низком уровне эффективности система все же функционирует устойчиво. Советское государство не настолько неэффективно, чтобы не могло иметь возможности выжить. Оно прошло через более тяжелые времена по сравнению с нынешними. Оно создало организацию, охватывающую всю сферу активной экономической жизни, но и неэффективную с точки зрения нормальных стандартов, хотя способную преодолеть хаос и разруху. Оно задает стандарты жизни, но более низкие, чем наши, правда, защищающие от голода и смерти, обеспечивающие даже некоторый комфорт. Будучи экономистом, я не могу допустить, что русский коммунизм сделает какой-либо вклад, имеющий интеллектуальную или научную ценность, в решение наших собственных экономических проблем.

Отличник

Талант к арифметике проявился у Джона Мейнарда Кейнса еще в дошкольном возрасте. Закончив школу с отличием, он получил королевскую стипендию на обучение в Итоне. Благодаря блестящим успехам в математике в 1901 году 18-летний Кейнс получил премию Томлина — £30 (примерно соответствует современным £3700), которые можно было потратить только на книги. На следующий год, получив стипендию, он перевелся в Королевский колледж в Кембридже (в 1967 году построенное на территории колледжа новое здание получило имя Кейнса).

Преподававший в Королевском колледже Альфред Маршалл, один из основоположников неоклассической школы в экономической науке, уговаривал Кейнса выбрать карьеру экономиста. Самого юношу больше влекла философия.

Чиновник

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейнс предсказывал, что наложенные на Германию после Первой мировой войны непомерные репарации могут привести к новому военному конфликту. На фото — раздача бесплатной еды немецким безработным

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Кейнс предсказывал, что наложенные на Германию после Первой мировой войны непомерные репарации могут привести к новому военному конфликту. На фото — раздача бесплатной еды немецким безработным

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В 1906 году бакалавр математики, обладатель диплома с отличием Джон Кейнс сдал экзамены для поступления на государственную службу. Самые плохие оценки он получил по экономике и математике. Впоследствии он объяснял, что знал эти предметы лучше преподавателей.

С октября 1906 года по июнь 1908 года он проработал клерком налогового управления Министерства по делам Индии. Видимо, такой род занятий ему быстро наскучил, и Кейнс вернулся в Кембридж. Но именно Индии была посвящена его первая научная статья по экономике, опубликованная в 1909 году. В 1913 году Кейнс проводил отпуск в Египте. Там его нашло письмо из Министерства по делам Индии с предложением стать членом Королевской комиссии по индийским финансам и валюте. В том же году вышла в свет первая книга Кейнса — «Индийская валюта и финансы».

В годы Первой мировой войны Джон Кейнс был прикомандирован к казначейству. От призыва в армию он отказался на основании того, что военная служба не соответствовала его убеждениям. Ему было предоставлено освобождение с условием продолжения работы на госслужбе.

После завершения войны Кейнс принял участие в работе Парижской мирной конференции в качестве представителя казначейства. Он был против того, чтобы на Германию были наложены тяжелые репарации. В своей книге «Экономические последствия мира» (1919) Кейнс писал, что непомерные репарации и форма их взимания нанесут вред экономике Германии, и высказывал опасения, что моральное унижение Германии в будущем может привести к политической нестабильности и новому военному конфликту. В 1922 году он выпустил дополнение к этой работе — «Пересмотр мирного договора». К его предложению не прислушались. А сделанный им прогноз, как известно, оказался верным. Не нашла поддержки и другая идея Кейнса — списать все долги военного времени, чтобы восстановить обороты мировой торговли. При этом большая часть бремени по послевоенной реконструкции Европы ложилась на Соединенные Штаты, что не устроило США.

Борец с дефляцией и золотым стандартом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Мейнард Кейнс (третий справа) на Генуэзской конференции 1922 года

Фото: ullstein bild / Getty Images Джон Мейнард Кейнс (третий справа) на Генуэзской конференции 1922 года

Фото: ullstein bild / Getty Images

В промежутке между двумя мировыми войнами Великобритания пережила длительный всплеск безработицы. Если уровень безработицы в 1920 году составлял в среднем 3,9%, то в 1921 году он превысил 20%, достигнув в мае 1921 года максимума — 23,4%, а затем почти до конца десятилетия оставался в районе 10%. Уровень дефляции составлял около 10% в 1921 году и около 14% в 1922 году. Джон Кейнс в работе «Трактат о денежной реформе» (1923) ратовал за то, чтобы страны стремились поддерживать стабильность цен, избегая дефляции даже ценой девальвации национальной валюты. Кейнс рекомендовал снизить курс фунта стерлингов, чтобы стимулировать создание новых рабочих мест и повысить привлекательность британского экспорта. При этом Кейнс указывал, что власти должны действовать оперативно, не дожидаясь того, чтобы в долгосрочной перспективе экономика сама стабилизировалась. Эту мысль Кейнс завершал фразой, которую будут цитировать все следующее столетие — «в долгосрочной перспективе мы все умрем».

Кейнс выступал против возврата Великобритании к системе золотого стандарта. Он считал ее устаревшей и вредной для экономического роста страны. Он утверждал, что привязка валют к золоту ограничивает способность правительств реагировать на экономические кризисы.

Но в 1925 году занимавший тогда пост канцлера казначейства Уинстон Черчилль восстановил золотой стандарт на основе довоенного паритета фунта стерлингов и золота. В выпущенном в том же году памфлете «Экономические последствия валютной политики мистера Черчилля» Кейнс подверг критике это решение. По мнению Кейнса, курс фунта стерлингов, установленный на довоенном уровне — $4,86 за фунт, был завышен примерно на 10%. Как и предрекал экономист, последствия не заставили себя ждать. Дефляционные процессы в британской экономике продолжились — с 1926 по 1929 год внутренние цены снизились в общей сложности на 6,49%. Британские экспортные товары, наоборот, подорожали и стали менее конкурентоспособными. Снижались зарплаты, снижался спрос, рецессия продолжалась.

Британские власти отказались от золотого стандарта в сентябре 1931 году, установив плавающий курс фунта стерлингов. Не потому, что вдруг осознали правоту Джона Кейнса. Совсем по иным причинам. В начале 1930 года начавшаяся в США Великая депрессия докатилась до Великобритании. Взлетела безработица, в 1931 году превысив 20%. Повышение государственных расходов на пособия по безработице привело к увеличению дефицита госбюджета.

В августе 1931 года началось так называемое «бегство от фунта». Зарубежные инвесторы начали выводить из британских банков по £2,5 млн в день в золоте. Отмена золотого стандарта помогла остановить этот процесс, но общая ситуация в экономике осталась тяжелой.

Пророк не в своем отечестве

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейнс с супругой, Лидией Лопуховой

Фото: Ullstein bild via Getty Images Кейнс с супругой, Лидией Лопуховой

Фото: Ullstein bild via Getty Images

30 мая 1929 года в Великобритании состоялись парламентские выборы. В ходе предвыборной кампании 1 марта 1929 года лидер Либеральной партии Дэвид Ллойд Джордж обнародовал программный документ «Мы можем победить безработицу». В нем говорилось, что частный бизнес не в состоянии исправить сложившуюся в экономике ситуацию в короткие сроки, поэтому государство должно оказать ему поддержку и «посредством продуманной политики национального развития помочь запустить на полную мощность великую машину промышленности». В документе предлагался масштабный план дорожного строительства стоимостью £42 млн (примерно соответствует современным £3,4 млрд) с целью трудоустройства 100 тыс. человек. В дальнейшем программа могла быть расширена до трудоустройства в течение двух лет 350 тыс. человек, на что потребовались бы инвестиции в размере £145 млн. Также были запланированы строительство 200 тыс. дешевых домов в год с трудоустройством 60 тыс. человек, работы по экспансии телефонной и электрической сетей, канализации, системы пассажирского транспорта. Создание большого числа новых рабочих мест должно было стимулировать потребление. В документе об этом говорилось так: «Если вместо пособия в один фунт или двадцать пять шиллингов в неделю человек приносит с работы домой три фунта в неделю, вы удваиваете и утраиваете его покупательную способность». Кроме того, создание новых рабочих мест должно было привести к снижению расходов бюджета на пособия по безработице и увеличению налоговых поступлений.

Джон Мейнард Кейнс. Личная жизнь, интересы, привычки В 1918 году во время гастролей балетной труппы Дягилева в Лондоне Кейнс познакомился с русской балериной Лидией Лопоковой (такую фамилию она взяла в 1914 году, а до того была Лопуховой). В 1925 году они вступили в брак. В том же 1925 году супруги побывали в СССР, куда Кейнс был приглашен на празднование 200-летия Академии наук. Впоследствии супруги еще дважды приезжали в Ленинград, в гости к родственникам жены (в разных источниках приводятся разные даты этих поездок, вторая поездка датируется 1926 или 1928 годом, последняя поездка — 1936 или 1937 годом). Во время Бреттон-Вудской конференции Лидия неофициально выступала в качестве переводчицы в разговорах мужа с членами советской делегации. Супруги смотрелись вместе необычно. Дело в том, что рост Кейнса составлял 198 см, а Лопоковой — 152 см. У Джона Кейнса были хобби — выращивание свиней, коллекционирование живописи XX века (в его коллекции были работы Брака, Дега, Модильяни, Пикассо, Сезанна, Сёра).

Джон Кейнс поддержал идеи Ллойда Джорджа в написанной вместе с Хьюбертом Хендерсоном брошюре «Может ли Ллойд Джордж сделать это?». В ней говорилось, что «силы процветания, как и силы торговой депрессии, работают с кумулятивным эффектом».

На выборах Либеральная партия заняла лишь третье место. План Ллойда Джорджа не был воплощен в жизнь. Но подобный подход к борьбе с безработицей и выходу из экономического спада был успешно опробован в другом месте.

В 1931 году, выступая с лекцией в Нью-Йорке, Джон Кейнс говорил, что для выхода американской экономики из депрессии в разумно короткий срок необходимо прямое вмешательство государства, «что-то вроде пятилетнего плана или, возможно, пятимесячного плана».

В последний день 1933 года газета The New York Times опубликовала открытое письмо Джона Мейнарда Кейнса президенту США Франклину Делано Рузвельту.

Кейнс призывал Рузвельта принять решительные меры по борьбе с Великой депрессией. Он подчеркивал важность программ общественных работ для стимулирования занятости и увеличения совокупного спроса — даже в ущерб сбалансированности государственного бюджета. Оживление экономики должно было оправдать бюджетный дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейнс считал, что общественные работы могут сыграть важную роль в борьбе с Великой депрессией. На фото — строительство дороги в штате Теннесси

Фото: Getty Images Кейнс считал, что общественные работы могут сыграть важную роль в борьбе с Великой депрессией. На фото — строительство дороги в штате Теннесси

Фото: Getty Images

Судя по американской прессе начала 1934 года, идеи Кейнса были восприняты в обществе, мягко говоря, без особого восторга. Почему нам должен советовать иностранец? Если Кейнс такой хороший экономист, почему его не слушает правительство Великобритании? Если он ратует за вмешательство государства в экономику, может, он вообще социалист?

Но оппоненты вынуждены были признать, что идеи Кейнса нашли понимание у президента Рузвельта. Правда, когда Кейнс по приглашению Рузвельта приехал в Соединенные Штаты, при личной встрече экономиста с президентом выяснилось, что понимают они друг друга плохо (Кейнс посчитал, что Рузвельт плохо разбирается в экономике).

Степень влияния идей Кейнса на проводившуюся Рузвельтом политику «Нового курса» оценивается по-разному. Одни исследователи утверждают, что кейнсианство было теоретической основой реформ Рузвельта. Вмешательство государства в экономику было? Было. Миллиардные инвестиции в общественные работы были? Были. С тем, что Рузвельт действовал по советам Кейнса, другие экономисты не согласны частично или полностью. Различные точки зрения высказывались даже по поводу того, что было раньше: способствовало ли кейнсианство успеху реформ Рузвельта или же успехи «Нового курса» помогли Кейнсу сформулировать его теорию.

С одной стороны, идеи общественных работ и вмешательства государства в экономику высказывались еще до избрания Рузвельта президентом США. Хотя не факт, что Рузвельт знал о них до публикации открытого письма. С другой — главная работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» была опубликована в 1936 году, когда «Новый курс» уже активно проводился в жизнь. С третьей — в «Общей теории» развивались идеи, ранее уже изложенные в открытом письме Кейнса Рузвельту. С четвертой — было еще одно письмо Рузвельту, написанное в 1938 году, уже не открытое, а частное. В нем Кейнс хвалил президента США за часть проведенных реформ, но при этом отмечал, что по некоторым направлениям (жилищное строительство, коммунальные услуги, железные дороги) практически ничего не сделано. Кейнс указывал также, что очень важным является восстановление потребительского спроса. Кроме того, окончательное восстановление экономики США произошло только после вступления страны во Вторую мировую войну.

Но если о том, в какой мере реформы Рузвельта были проверкой теории Кейнса на практике, можно спорить, то в том, что «Общая теория занятости, процента и денег» произвела революцию в экономической науке, нет никаких сомнений.

Великая кейнсианская революция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Мейнард Кейнс, неофициальный советник правительства Великобритании, работает над планом финансирования военных действий. 1940 год

Фото: Tim Gidal / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images Джон Мейнард Кейнс, неофициальный советник правительства Великобритании, работает над планом финансирования военных действий. 1940 год

Фото: Tim Gidal / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images

Так в чем же революционность «Общей теории занятости, процента и денег»? В чем отличие теории, разработанной Кейнсом, от взглядов, господствовавших в экономике до появления его работы,— так называемой классической экономической теории?

В различных источниках суть кейнсианства описывается по-разному, в том числе с разной степенью сложности. Процитируем статью Сарвата Джахана, Ахмеда Сабера Махмуда и Криса Папагеоргиу «Что такое кейнсианская экономика?», опубликованную в 2014 году в журнале Finance and Development — ежеквартальном издании Международного валютного фонда (о том, какая связь между Джоном Кейнсом и МВФ — чуть ниже). Цитата: «Основной принцип этого направления научной мысли состоит в том, что государственное вмешательство может стабилизировать экономику…

Британский экономист Джон Мейнард Кейнс возглавил революцию в экономической мысли, которая перевернула преобладавшую в то время идею о том, что свободные рынки автоматически обеспечивают полную занятость,— то есть все, кто хочет иметь работу, могут получить ее, при условии что работники проявляют гибкость в своих требованиях заработной платы. Основным постулатом теории Кейнса, которая стала носить его имя, является утверждение о том, что совокупный спрос, определяемый как сумма расходов домашних хозяйств, предприятий и правительства, является наиболее важной движущей силой в экономике. Кейнс далее утверждал, что свободные рынки не имеют самобалансирующихся механизмов, приводящих к полной занятости».

По Кейнсу объем производства товаров и услуг состоит из четырех компонентов: потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта (разницы между экспортом и импортом). Увеличение спроса возможно за счет одного из этих компонентов.

В период рецессии потребители сокращают расходы, бизнес сокращает инвестиции в связи с ослабленным спросом. Следовательно, в таком случае способствовать увеличению спроса может и должно государство.

Еще одна цитата из упомянутой статьи: «Существует три основных положения кейнсианской теории для описания того, как функционирует экономика:

Совокупный спрос зависит от многих экономических решений — государственных и частных. Решения частного сектора могут иногда приводить к неблагоприятным макроэкономическим результатам, например, сокращению потребительских расходов в период экономического спада. Эти сбои в работе рынка иногда требуют проведения активной политики правительства, таких как пакет налогово-бюджетных стимулов... Таким образом, кейнсианская экономическая теория поддерживает смешанную экономику, направляемую в основном частным сектором, но частично действующую под контролем правительства.

Цены и в особенности заработная плата медленно реагируют на изменения спроса и предложения, что приводит к периодическим дефицитам и излишкам, особенно трудовых ресурсов.

Изменения совокупного спроса, будь то ожидаемые или непредвиденные, оказывают наибольшее краткосрочное воздействие на реальный объем производства и занятость, а не на цены. Кейнсианцы считают, что в связи с некоторой жесткостью цен колебания любого компонента расходов (потребления, инвестиций или государственных расходов) вызывают изменения объема производства. Например, если государственные расходы увеличиваются, а все другие компоненты расходов остаются постоянными, объем производства возрастает. Кейнсианские модели экономической деятельности также включают эффект мультипликатора; то есть изменение объема производства кратно увеличению или уменьшению расходов, которое вызвало это изменение. Если бюджетный мультипликатор больше единицы, то увеличение государственных расходов на один доллар приводит к увеличению объема производства на величину, большую, чем один доллар».

Еще один важный постулат, который был выдвинут Кейнсом в «Общей теории»,— основной психологический закон, описывающий поведение потребителя. Он сформулирован так: «Психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же мере, в какой растет доход».

Классическая экономическая теория не могла объяснить причины Великой депрессии и способы выхода из нее. «Общая теория занятости, процента и денег» смогла.

Рыночная экономика развивается циклично: чередуются фазы роста и падения. Кейнс выступал за вмешательство государства, направленное на сглаживание амплитуды колебаний делового цикла. Для этого предлагалось проводить контрциклическую (против направления делового цикла) фискальную политику. То есть в период подъема снижать государственные расходы и увеличивать налоги для охлаждения экономики, а в период рецессии увеличивать расходы и снижать налоги.

Выгоду, которую могут принести экономике финансируемые из бюджета общественные работы, Кейнс объяснял на шутливом примере: «Если бы казначейство наполняло старые бутылки банкнотами, закапывало их на соответствующей глубине в бездействующих угольных шахтах, заполняло эти шахты доверху городским мусором, а затем, наконец, предоставляло бы частной инициативе на основе хорошо испытанных принципов laissez-faire выкапывать эти банкноты из земли (причем, чтобы получить право на такую добычу, требовалось бы, конечно, надлежащим порядком арендовать "банкнотоносную" площадь), то безработица могла бы полностью исчезнуть, а косвенным образом это привело бы, вероятно, к значительному увеличению как реального дохода общества, так и его капитального богатства по сравнению с существующими размерами. Разумеется, более целесообразно было бы строить жилые дома и т. п., но если этому препятствуют политические и практические трудности, то и предлагаемый вариант лучше».

Идеи, высказанные в «Общей теории занятости, процента и денег», легли в основу макроэкономики как научной дисциплины.

И хотя «Общая теория» была научной работой, а не сборником рекомендаций по государственному управлению экономикой, идеи Кейнса восприняли не только коллеги-экономисты, но и государственные деятели.

Триумф кейнсианства, крах кейнсианства, возвращение кейнсианства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейнс на Бреттон-Вудской конференции 1944 года

Фото: Hulton Archive / Getty Images Кейнс на Бреттон-Вудской конференции 1944 года

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Рост экономики США во время Второй мировой войны выглядел как подтверждение теории Джона Кейнса. Кейнс предлагал не бояться дефицитного бюджета ради промышленного подъема и борьбы с безработицей? Так и получилось. Если в 1932–1940 годах дефицит госбюджета США не превышал $4 млрд в год, то после вступления Соединенных Штатов в войну этот показатель вырос на порядок. В 1943 году этот показатель был максимальным — $55 млрд (примерно соответствует современному $1 трлн). Уровень безработицы упал с 14,6% в 1940 году до небывало низкого показателя 1,2% в 1944 году.

В июле 1944 года в отеле «Маунт Вашингтон» в Бреттон-Вудcе, штат Нью-Гэмпшир, состоялась Валютно-финансовая конференция объединенных наций, известная как Бреттон-Вудская конференция. Джон Мейнард Кейнс был главным представителем Великобритании на конференции. Во время конференции у него случился инфаркт. Немецкие газеты даже успели напечатать некролог, но Кейнс выжил.

По итогам конференции была выработана Бреттон-Вудская валютная система, основанная на фиксированном золотом паритете доллара США, подписаны соглашения о создании Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка). В основу плана создания этих организаций был положен «План Кейнса», опубликованный несколькими месяцами раньше. Кейнс стал представителем Великобритании в обеих организациях.

После окончания Второй мировой войны экономический подъем в США продолжился. В послевоенные годы длительный период экономического роста в сочетании с высоким уровнем занятости наблюдался также в странах Западной Европы, Австралии, некоторых странах Азии и Латинской Америки. Одно из названий этого исторического периода — Золотой век капитализма. Правительства западных стран проводили экономическую политику, соответствовавшую теории Кейнса (особенно популярны были идеи Кейнса в англоязычном мире).

Наиболее убежденные кейнсианцы полагают, что именно воплощение на практике теории Кейнса способствовало послевоенному экономическому буму. Правда, в это предположение плохо укладывается тот факт, что экономика Советского Союза в послевоенные годы также переживала бурный рост. При этом в основе экономической политики СССР лежала другая теория — марксистская. И хотя в 1948 году «Общая теория занятости, процента и денег» была опубликована в СССР на русском языке, в советской экономической науке Кейнс считался «теоретическим оруженосцем американского империализма».

А профессор Модест Рубинштейн в статье «Разоблачение Лениным буржуазной экономической науки», опубликованной в журнале «Вопросы экономики» в 1950 году, утверждал, что кейнсианские теории были популярны в гитлеровской Германии.

Так что ни о каком следовании этим теориям в Советском Союзе, естественно, не могло быть и речи.

Джон Мейнард Кейнс скончался после второго инфаркта в 1946 году. Что касается кейнсианства, то оно в долгосрочной перспективе тоже умерло, но не до конца.

Золотой век капитализма закончился в 1970-е. В числе экономических реформ, которые провел в 1971 году президент США Ричард Никсон (так называемый «Никсоновский шок»), был односторонний отказ США от привязки курса доллара к золоту, что привело к коллапсу Бреттон-Вудской системы. В январе 1973 года начался обвал фондового рынка. Ситуацию усугубил нефтяной кризис, начавшийся 17 октября того же года.

Рецессия 1970-х годов в развитых странах Запада отличалась от рецессий прошлого. Сложилась стагфляция — сочетание низких темпов роста (или спада) экономики с высокой инфляцией и высоким уровнем безработицы. Так, в Великобритании в начале десятилетия наблюдался рост ВВП — с 2,7% в 1970 году до 4,4% в 1972 году. Но при этом росла и безработица — в 1970 году ее уровень составлял 3,8%, в 1972 году — 4,3%. Рост ВВП в 1973 году составлял 6,5%, в 1974 году ВВП снизился на 2,5%, в 1975 году снизился на 1,5%. Темпы инфляции разгонялись параллельно росту числа безработных и снижению темпов роста экономики. В 1970 году инфляция составляла 6,4%, в 1971 году подскочила до 9,4%, в 1974 году достигла 16%, а в 1975 году установила антирекорд — 24,2%.

Из-за того, что с рецессией в западных странах не получалось справиться традиционными кейнсианскими методами, наступило разочарование в теории Кейнса. Что, в свою очередь, привело к росту популярности альтернативного течения экономической мысли — монетаризма, наиболее ярким представителем которого был Милтон Фридман. Монетаристы выступали за то, чтобы роль государства в рыночной экономике была ограничена контролем за денежным обращением, а остальное рынок отрегулирует сам. Теоретические споры между кейнсианцами и монетаристами начались задолго до нефтяного кризиса 1973 года, но политики и правительства стали воспринимать монетаристские принципы лишь после разочарования в кейнсианской теории.

Новый всплеск популярности кейнсианства пришелся на XXI век. Этому способствовал финансовый кризис 2008 года. Так, ответом администрации президента Барака Обамы на кризис стал принятый в феврале 2009 года Американский акт о восстановлении и реинвестировании (ARRA). Стоимость предусмотренного этим законом пакета стимулирования экономики первоначально оценивалась в $787 млрд, потом была пересмотрена до $831 млрд.

Дональда Трампа еще на его первом президентском сроке американские СМИ называли кейнсианцем, оценивая как кейнсианский по духу его Закон о снижении налогов и создании рабочих мест, вступивший в силу 1 января 2018 года.

Во время президентской кампании 2015 года Трамп заявлял о необходимости крупных государственных вложений в инфраструктуру (кейнсианский подход), сожалея о том, что американские поезда медленнее китайских, а аэропорты США более грязные и ветхие, чем аэропорты Китая, Саудовской Аравии и Катара. На строительство и модернизацию шоссе, железных дорог, водных путей сообщения, мостов по всей стране планировалось выделить $200 млрд федеральных средств и привлечь инвестиции в размере как минимум $1,5 трлн от партнеров — властей штатов, муниципальных властей, племен, частного бизнеса. Представители Демократической партии выступили против этого плана еще до его официальной публикации. Позднее демократы представили свои предложения по модернизации инфраструктуры. Межпартийные дискуссии оборвала эпидемия COVID-19. Планы модернизации инфраструктуры не были воплощены.

Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп уже анонсировал налоговую реформу. Снижение налогов должно затронуть как корпорации, так и частных лиц. Что касается масштабных инвестиций в инфраструктуру, то на этот раз американский президент предпочел, чтобы этим занимался частный бизнес. Вскоре после вступления Трампа в должность было объявлено о создании компании Stargate. По словам президента, это будет «крупнейший проект ИИ-инфраструктуры в истории». Компании OpenAI, SoftBank и Oracle первоначально инвестируют по $100 млрд каждая, со временем размер инвестиций должен будет увеличиться до $500 млрд.

По Кейнсу или не по Кейнсу будет развиваться американская экономика — в ближайшие годы будет видно.

Алексей Алексеев