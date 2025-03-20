ПИФы задают тренд

Начало весны оказалось не самым успешным для большей части инвестиций на российском финансовом рынке. Худшую динамику показали долларовые депозиты, золото, ПИФы, ориентированные на драгоценный металл и валютные облигации, большая часть ликвидных акций. Неплохой доход принесли активно управляемые ПИФы акций, большая часть фондов рублевых облигаций и акции отдельных российских компаний. Второй месяц подряд снижается доходность рублевых депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ПИФы

Благодаря активному управлению портфельных менеджеров второй месяц подряд лидирующие позиции по доходности занимают отдельные паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Правда, результативность была хуже, чем в начале года. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, из 176 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы со стоимостью чистых активов, превышающей 500 млн руб.) лишь у четвертой части цена пая снизилась по итогам месяца, завершившегося 12 марта. 31 фонд обеспечил доход выше 5%, но не один не дотянул до двухзначного уровня. Месяцем ранее каждый четвертый фонд обеспечил доход выше 5%, а у 8 паи подорожали на 10–15%.

Изменились и лидеры роста на рынке коллективных инвестиций. Если в начале года все верхние строчки занимали фонды широкого рынка акций, то теперь им на смену пришли ПИФы сырьевых компаний и компаний малой капитализации. По данным Investfunds, цена паев таких фондов за месяц выросла на 5–9,7%. Локомотивами роста выступили акции «Русагро» и «Русала», подорожавшие за месяц на 15–40%. «После приостановки торгов в начале декабря с 17 февраля начали торговаться бумаги «Русагро», открывшись сразу +40% к цене закрытия. Оправдался и недовес в секторе нефтяных компаний из-за снижения цен на нефть и расширения дисконта на Urals, плюс укрепление рубля негативно для акций нефтянки»,— отмечает портфельный менеджер «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Высокий результат показали фонды рублевых облигаций. По данным InvestFunds, в основной массе такие ПИФы показали прирост стоимости пая на 2–9%. Лучшую динамику показали фонды гособлигаций. За месяц индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR вырос на 7,8%, индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS прибавил 3,4%. Происходящий рост — это отголоски декабрьского и февральского решений Банка России о сохранении ключевой ставки. В таких условиях меняются ожидания инвесторов в отношении денежно-кредитной политики, в том числе сроков и скорости ее смягчения. «В ожидании снижения уровня доходности облигаций их цены растут, причем чем больше их дюрация, тем заметнее рост. Лидер роста — сегмент ОФЗ, где инвесторы могут найти облигации с дальними сроками погашения, недоступные в сегменте корпоративных заемщиков»,— отмечает руководитель разработки инвестиционных продуктов УК ПСБ Андрей Матюхин.

В аутсайдерах оказались фонды с валютными активами — российскими еврооблигациями, замещающими и юаневыми облигациями, а также золото. Паи таких ПИФов потеряли в цене 2–5,8%. Основная причина просадки в укреплении курса рубля, что привело к отрицательной валютной переоценке.

Управляющие продолжают с оптимизмом смотреть на перспективы фондов акций. По мнению Дмитрия Скрябина, существенными триггерами для роста могут быть геополитическая деэскалация и ожидания ослабления санкций. Важное значение для рынка будет иметь предстоящее заседание Банка России. «Если по итогам заседания будет более мягкая риторика, намекающая на более быстрое начало снижения ставки, это может ускорить перетоки из фондов денежного рынка в более рисковые ПИФы»,— полагает господин Скрябин.

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Акции

В минувшем месяце на российский рынок акций вернулась повышенная волатильность. Если в первые полторы недели отчетного периода индекс Московской биржи вырос более чем на 5% и впервые с мая прошлого года закрепился выше 3300 пунктов, то уже в начале марта он снизился более чем на 6% — ниже 3200 пунктов. Затем произошел отскок к уровню 3280 пунктов, но в последние дни первой декады марта снижение ускорилось и 13 марта индекс остановился на отметке 3121,57 пункта, потеряв за месяц 2,7%. «Ранее рынок во многом рос на ожиданиях улучшения геополитического фона, но до конкретных изменений дело пока не дошло. Рынок уже заложил в стоимость фактор начавшегося переговорного процесса и находится в ожидании новых драйверов для роста»,— отмечают аналитики «Цифра брокер».

В числе аутсайдеров в минувшем месяце оказались акции «Роснефти» и «РусГидро», потерявшие почти 8% и 7% соответственно. Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко считает, что все компании нефтяного сектора находятся под давлением на фоне рисков глобальной рецессии из-за торговых войн — увеличение добычи со стороны стран ОПЕК при одновременном снижении потребления со стороны Китая оказывает давление на нефтяные котировки и цены акций соответствующих компаний. «Дополнительным негативным фактором на локальном рынке является продолжающийся тренд на укрепление рубля»,— считает господин Клышко.

Акции «РусГидро» оказались в числе аутсайдеров после слабого годового отчета по МСФО. Компания завершила 2024 год с убытком в 61,2 млрд руб. по сравнению с прибылью в 32,1 млрд руб. годом ранее вследствие масштабной инвестиционной программы на 580 млрд руб. на строительство и модернизацию шести объектов на Дальнем Востоке. В таких условиях, как отмечают аналитики «Цифра брокер», компании приходится не только рефинансировать текущий долг по более высоким ставкам, но и привлекать новый, что ухудшает финансовое положение.

Исключением из общей картины стали акции Сбербанка и «Аэрофлота», цена которых выросла за месяц на 2% и 8,7% соответственно. «В марте банк хорошо отчитался за февраль по РПБУ, где, несмотря на снижение кредитного портфеля, показал рост рентабельности капитала с 22,8% до 24,3%»,— отмечает господин Клышко. «Аэрофлот» может стать одним из бенефициаров частичного снятия санкций, предложенного Американской торговой палатой в России.

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Депозиты

Третий месяц подряд отмечается снижение ставок по вкладам. В марте банки активно меняли условия по депозитным продуктам, свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Финуслуги». По их данным, в первой половине марта 17 банков из топ-20 понизили ставки по вкладам. Совокупно за первую половину марта (с 28 февраля по 14 марта) средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 20,28%, по полугодовым — на 0,51 п. п., до 20,38%, по годовым — на 0,75%, до 19,26%. «Снижению ставок по депозитам способствовали улучшение ситуации с нормативной ликвидностью у банковской системы и возрастающие ожидания снижения ключевой ставки в этом году»,— поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В таких условиях рублевый депозит принес своему держателю доход на уровне 1,8%, что на 0,023 п. п. хуже результата предшествующего месяца.

Валютные вклады продемонстрировали разнонаправленную динамику. Долларовые вклады обесценили сбережения в рублях на 3,5%, вложения в евро остались на уровне месячной давности. По итогам отчетного периода внебиржевой курс доллара снизился на 3,25 руб., до 86,25 руб./$. Курс евро за тот же период потерял несколько копеек и остался у отметки в 93,62 руб./€.

Отставание американской валюты связано с глобальным падением курса доллара на мировом рынке. В рассмотренный период индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) снизился на 3,2%, до 103,83 пункта. «Ослаблению способствовали возрастающие опасения за американскую экономику из-за торговых войн Трампа»,— считает Михаил Васильев. По оценке ФРБ Атланты, ВВП США в первом квартале сократится на 2,4%. Экономическая модель ФРБ Нью-Йорка указывает на очень высокую вероятность рецессии в США в третьем квартале этого года.

Темпы снижения рублевых ставок будут зависеть от сигналов, которые в ближайшие месяцы будет подавать Банк России. И при первых признаках перехода регулятора к более низкой ключевой ставке произойдет ускорение снижения доходности банковских накопительных продуктов. По мнению аналитиков, динамика курса рубля во многом будет определяться новостным фоном в отношении хода переговоров России и США и геополитической ситуацией. «В случае прогресса в переговорах допускаем, что рубль может закрепиться в диапазоне 80–85 за доллар и 87–92 за евро. В случае возрастания ожиданий ослабления санкций рубль может переместиться в диапазон 70–80 за доллар»,— полагает господин Васильев.

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Золото

В марте не особо радует россиян доходность инвестиций в золото. По оценке «Денег», покупка благородного металла за месяц, завершившийся 13 марта, принесла бы инвестору убыток в размере 1,7%. Это первый результат со знаком минус с лета прошлого года. С учетом роста дохода от подобных вложений на 50% за весь 2024 год текущие потери выглядят символическими.

Мартовский результат связан с валютной переоценкой, которая обесценила инвестиции в металл более чем на 3,6%, и виной тому было падение курса доллара к рублю. Тем временем золото продолжило движение к уровню $3000 за тройскую унцию, завершив отчетный период на отметке $2987, на тот момент очередного исторического максимума. С начала месяца металл прибавил в цене около 2% и 12% с начала года. «Подъем цен вызван активными покупками центральных банков, нестабильностью мировой экономики и реакцией рынка на попытки президента Дональда Трампа наложить пошлины на товары из ЕС и Китая»,— считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. В среднесрочной перспективе он ждет отката цен до $2800–2900 за унцию на фоне деэскалации на Украине и снижения спроса на золото со стороны ювелирной промышленности. «Мировые ЦБ также в будущем могут перейти от покупки золота к продажам на фоне рекордно высоких цен»,— полагает господин Смолин.

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Татьяна Палаева