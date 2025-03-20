В отмену санкций верится с трудом

Только 7% россиян считают, что США до конца этого года полностью снимут экономические санкции с России, показал опрос Исследовательского центра сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе, который по просьбе «Денег» проводился с 11 по 14 марта, приняли участие 1600 экономически активных россиян из 363 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению 39% опрошенных, лучшее, что может быть достигнуто,— это небольшие послабления. Каждый четвертый россиянин уверен, что все останется как есть либо будут введены новые ограничения. 28% респондентов затруднились с ответом. «Нужно учиться жить без Америки»,— писали в комментариях опрошенные. В том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию, мужчины уверены чаще женщин, старшее поколение чаще молодежи.

Тема возможного смягчения или снятия санкций возникла накануне переговоров делегаций России и США в декабре—феврале. По данным Reuters, по опросу российского бизнеса, наибольшие надежды были на отмену ограничений на трансграничные переводы и вторичные санкции для торговых партнеров. Однако накануне подписания мартовского номера «Денег» пришла новость от Bloomberg о том, что американский Минфин решил не продлевать лицензию на трансакции за энергоресурсы через подсанкционные банки с целью уменьшить нефтегазовые доходы России.

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Михаил Малыхин