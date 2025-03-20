Фактор роста

2024 год стал очередным успешным годом для привлечения мирового капитала в биржевые инвестиционные фонды. За год такие фонды привлекли $1,88 трлн, а суммарный объем активов составил $14,85 трлн. Растут вложения не только в индексные стратегии, но и факторные, зависящие от определенных показателей эмитентов и их бумаг. В особенностях работы таких стратегий на российском рынке разбирались «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

В 2024 году индустрия биржевых инвестиционных фондов (ETF) пережила настоящий бум, свидетельствуют данные консультационно-аналитической компании ETFGI. За год в мире было открыто 1988 новых ETF — на 8% выше прошлого максимума, установленного в 2021 году. С учетом закрытия 622 фондов данного типа их общее количество выросло на 1366, до 13 198. Все эти фонды смогли привлечь у клиентов рекордные $1,88 трлн, из которых $207,7 млрд было инвестировано в декабре. Суммарный объем активов в управлении составил $14,85 трлн.

О высоком спросе инвесторов на ETF говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные EPFR), за 2024 год объем чистых инвестиций в биржевые фонды превысил $1,1 трлн, что вдвое выше показателя 2023 года и максимальный результат за все время наблюдений. Классические фонды (long-only) потеряли в 2024 году $440 млрд. За семь лет наблюдений «Денег» ETF смогли привлечь свыше $4 трлн, тогда как из long-only-фондов было выведено свыше $1,8 трлн.

Популярность биржевых фондов связана с их высокой диверсификацией, минимальными комиссиями за управление, прозрачностью и ликвидностью, так как продать акции ETF можно в любой рабочий день на бирже. Добавляет популярности биржевым фондам разнообразие стратегий. Самой большой категорией ETF остаются индексные фонды, но активно растут и менее массовые, например, фонды на факторные стратегии.

Многофакторность

Факторная стратегия — это инвестиционная стратегия, которая предполагает подбор ценных бумаг на основе определенных характеристик, которые исторически влияли на доходность. Используя такие характеристики, или факторы, можно собрать портфель из набора бумаг, который будет приносить ожидаемую доходность при умеренном риске.

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько сотен факторов, по которым управляющие формируют портфели биржевых фондов. «Это довольно популярная тема в академических исследованиях. Но не каждый фактор используется в практических инвестициях, в первую очередь из-за корреляции между факторными доходностями»,— поясняет начальник отдела количественных исследований «ТКБ Инвестмент Партнерс» Артем Антипов. Анализ практик крупнейших мировых фондов показал, что наиболее часто применяется пять факторов: стоимость компании, ее качество, моментум-эффект акций, размер эмитента и структура собственности.

Стратегия на основе стоимостного фактора заключается в формировании портфеля из акций компаний, которые стоят дешевле других по основным мультипликаторам P/E (Price/Earnings — «цена компании/прибыль») и P/B (Price/Balance Value — «цена компании/балансовая стоимость»). Согласно исследованию «Поперечный разрез ожидаемой доходности акций» Юджина Фама и Кеннета Френча 1992 года, акции с более низкой стоимостью исторически имеют тенденцию приносить более высокую прибыль. «Премия за вложения в малые компании хорошо проявляется во всем мире и связана с компенсацией более высокого риска малых компаний и того факта, что этот сегмент традиционно недоинвестирован со стороны крупных игроков именно потому, что они крупные — ликвидности для таких инвесторов не хватает»,— отмечает руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин.

Подбор бумаг исходя из качества эмитента. При такой стратегии из выборки схожих компаний выбираются те из них, что имеют самые сильные финансовые показатели. К таковым в первую очередь относятся эмитенты с низким кредитным плечом, которые демонстрируют стабильный рост прибыли в течение длительного периода времени. В качестве примера управляющие BlackRock приводят две пары кроссовок, одна из которых имеет крутой дизайн и цвет, а другая просто серая, но стоят они одинаково. Предпочтение отдается крутому дизайну.

Стратегия моментума. Ее суть в формировании портфеля из акций, которые сильно выросли в прошлом и которые за счет инерционности движения могут продолжить рост и в будущем. Данная стратегия оценивает ценные бумаги на основе того, насколько хорошо они показали себя в недавнем прошлом, например, за последние шесть или 12 месяцев. Как правило, моментум-фактор сфокусирован в компаниях с высокой волатильностью и высокой капитализацией. «Такая стратегия чувствительна к любым шокам и несет высокие риски, реализация такой стратегии бывает часто затруднительна из-за стоимости ребалансировки и необходимости шортить падающие компании, что может быть затруднительно»,— отмечает Дмитрий Данилин.

Формирование портфеля на основе размера компании. Его суть — в инвестировании в акции небольших эмитентов. Такие компании могут расти темпами, опережающими рост акций более крупных конкурентов. Об этом говорят многочисленные исследования и наблюдение управляющих. «У мелких компаний может быть меньше ресурсов, чем у крупных, но они могут показать большую гибкость, легче адаптироваться и находить новые инвестиционные возможности на рынке»,— поясняют управляющие BlackRock.

Подбор бумаг исходя из структуры собственников заключается в формировании портфеля, исходя, в частности, из того, есть в структуре акционеров представители государства или нет. С одной стороны, частные компании более гибки в принятии решений, но компании с госучастием (КГУ) имеют более легкий и дешевый доступ к заемным средствам. Как отмечается в исследовании УК «Альфа-Капитал» и лаборатории ИПЭИ РАНХиГС «Диверсификация и факторные стратегии на российском рынке акций», КГУ могут рассчитывать на различные меры поддержки, при этом, как правило, несколько отстают в скорости технологического развития от частных конкурентов.

Российский опыт

Факторные стратегии актуальны и для российского рынка. Но, как отмечает гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева, пока не получили широкого признания. Этому, на ее взгляд, мешает молодость рынка, ограниченный список торгуемых и ликвидных акций.

В 2019 году компания «ТКБ Инвестмент Партнерс» проводила анализ применимости факторных стратегий в России, но тогда не выявила для инвестирования значимого фактора, кроме моментума. Как вспоминает Артем Антипов, ключевым критерием отбора бумаг выступала ликвидность, как итог, не удавалось сформировать портфель с необходимым уровнем диверсификации для практической реализации. «В России любой факторный портфель получится крайне концентрированный, что снижает практическое использование данного подхода и общие выводы эффективности стратегий, так как динамика отдельной компании начинает искажать результат всего фактора, то есть динамика фактора на 100 компаниях и на 10 вызывает разный уровень доверия»,— считает Дмитрий Данилин.

Впрочем, на фоне бума IPO и активно растущего числа эмитентов на российском фондовом рынке, а также с ростом объемов торгов, ситуация для реализации факторных стратегий начала улучшаться. В этой связи исследование «Альфа-Капитала» и РАНХиГС о применимости таких стратегий в России имеет важное значение. По данным исследования, оценка факторных стратегий и премий производилась на данных о месячных ценах на все акции, входившие в листинг на любой из российских бирж с 2007 по 2024 год. Всего в выборке собраны исторические ряды по 891 выпуску акций российских компаний за этот период с учетом выбывших или объединенных бумаг.

Многие из протестированных факторных стратегий, таких как акции малых компаний, моментума, акции с низким коэффициентом P/E, акции частных компаний, акции с высокой дивидендной доходностью, переигрывают по совокупной доходности, включая дивиденды, индекс Мосбиржи, рассказал «Деньгам» заведующий лабораторией ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Ирина Кривошеева обратила внимание, что наиболее успешной стала стратегия с инвестициями в компании малой капитализации. По данным отчета, среднегодовая доходность акций таких компаний в 2007–2024 годах составила почти 30%, что примерно в 12 раз выше результата индекса Московской биржи (2,57%), более чем в четыре раза выше показателя больших компаний (7%). В три-четыре раза обогнали индекс стратегии, учитывающие стоимость компании, инерцию бумаг и структуру собственников.

Правда, повышение доходности сопряжено и с более высоким риском. В случае фактора малого размера этому способствуют меньшая прозрачность таких компаний, низкая ликвидность их бумаг. В исследовании предупреждают, что такие инвестиции более уязвимы перед манипуляциями, в том числе через социальные сети. По данным исследования, риск портфеля малых компаний с 2007 года составлял 29,15% при риске индекса Московской биржи 23,9%. «За счет эффекта диверсификации их риск отличается не так сильно, как доходности, и находится на уровне примерно равном или чуть выше риска индекса Мосбиржи»,— поясняет Александр Абрамов. К недостаткам факторных стратегий Дмитрий Данилин относит отсутствие гибкости портфеля в ответ на изменяющиеся условия. К плюсам — минимальные риски ошибок со стороны управляющего.

Факторным стратегиям быть

Управляющие считают, что у факторных стратегий большой потенциал на российском рынке. Их применение, как полагает Александр Абрамов, может дать качественный скачок в развитии коллективных инвестиций с точки зрения привлекательности ПИФов и их прозрачности для инвесторов, повышения доходности портфелей частных инвесторов за счет простого эффекта диверсификации. «Факторные стратегии позволят разнообразить инвестиционные портфели, расширить ограниченный круг эмитентов, открывая возможности для инвестиций в акции новых и растущих компаний, не перекладывая высокие риски на снижение»,— считает Ирина Кривошеева.

В УК «Первая» говорят, что в чистом виде не практикуют факторные стратегии, но внимательно смотрят в эту сторону. «В рамках активных стратегий у нас есть мандаты понятийные — стратегии на растущие компании, дивидендная стратегия, но это, конечно же, гораздо более широкое прочтение факторов, чем принято в академической литературе, и в реализуемых стратегиях сильно влияние управляющего»,— отметил Дмитрий Данилин.

Иван Евишкин