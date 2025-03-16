Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman ракетами и беспилотниками

Йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman, заявил представитель движения Яхья Сариа в X. Для этого были задействованы БПЛА и 18 баллистических ракет, сообщил господин Сариа.

«Вооруженные силы Йемена не колеблясь нанесут удар по всем американским военным кораблям в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию против нашей страны. С Божьей помощью они продолжат морскую блокаду израильского врага»,— сказано в сообщении представителя хуситов.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов 15 марта. Американская авиация разбомбила города Йемена, в том числе столицу государства, где погиб как минимум 31 человек и 100 пострадали.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это начало американской стратегии давления на Иран, а также сообщил, что Белый дом не допустит блокировки судоходства в Красном море. Сегодня член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что «Ансар Аллах» не собирается идти на переговоры, пока США не ответят за бомбардировки.

О реакции мировой прессы на военные действия в отношении Йемена — в материале «Ъ».