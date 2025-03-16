«Авианосцу USS Harry Truman не спастись»

Американские удары по хуситам в Йемене стали главной новостью воскресного утра. Медиа США видят в них желание и нанести урон йеменским боевикам, и дать понять Тегерану, что будет, если тот не согласится на ядерное соглашение с Вашингтоном. Иранцы, со своей стороны, говорят о погибших женщинах и детях, а сами хуситы предупреждают о том, что авианосцу «Гарри Трумэн» предначертана страшная участь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авианосец USS Harry Truman (февраль 2025 года)

Фото: Africa Command / Reuters Авианосец USS Harry Truman (февраль 2025 года)

Фото: Africa Command / Reuters

Трамп атакует позиции боевиков в Йемене и делает предупреждение Ирану

Это первый залп в том, что высокопоставленные американские должностные лица назвали новым наступлением против боевиков и серьезным посланием Ирану, в то время как господин Трамп стремится к заключению соглашения по ядерному оружию с (иранским.— «Ъ») правительством… Некоторые помощники (президента США.— «Ъ») в сфере национальной безопасности хотят даже более агрессивной кампании, которая привела бы к фактической потере хуситами контроля над значительными территориями на севере страны… Господин Трамп пока не утвердил такую стратегию, не желая втягивать США в ближневосточный конфликт, которого он обещал избежать во время своей предвыборной кампании.

США нанесли удары по Йемену

Нынешняя серия ударов имеет три цели. Краткосрочно она нацелена на пусковые ракетные установки хуситов, которые были приближены к береговой линии в подготовке к новым нападениям на морские суда… Кроме того, удары нацелены на руководство хуситов, которое теперь попряталось. Наконец, удары шлют сообщение Ирану о том, что он может стать следующим, и о том, какая… военная мощь может быть применена.

Иран реагирует на авиаудары США и Великобритании по Йемену

Жестокие авиаудары США и Великобритании по различным районам Йемена… привели к мученической смерти и ранению десятков невинных женщин и детей… Военная агрессия США и Великобритании представляет собой вопиющее нарушение основных принципов Хартии ООН и международного права, в том числе в том, что касается запрета на применение силы и уважения национального суверенитета и территориальной целостности… Совместная американо-британская военная операция против Йемена идет рука об руку с продолжающейся поддержкой геноцида палестинского народа… Это беспрецедентная угроза региональной и глобальной безопасности.

Трамп повторяет прошлые ошибки

Трамп считает, что его администрация поставит Йемен на колени и заставит поднять белый флаг. Но это ошибочный подход, и он заплатит за него высокую цену… Народ Йемена… выдержал и пересилил десять лет… агрессивных саудовско-американских воздушных ударов и не сдался и не рассыпался… Сейчас ситуация в Йемене совершенно другая, поскольку Красное море, откуда работают американские авианосцы, находится под контролем Йемена. «Гарри Трумэну» не спастись.

Прольется адский дождь: послание Трампа скрывается за ударами по хуситам

Удары США по хуситам предназначены для того, чтобы показать, что администрация Трампа не собирается повторять ошибки прошлого. На этот раз удары действительно эффективны.

Хуситы показали, что они крепкий орешек. Они прячут свое оружие в пещерах и с 2015 года серьезно усилили боеспособность. Их поддерживает Иран, и они расширили запасы баллистических ракет и дронов. И смысл доктрины Трампа заключается в том, чтобы делать все не так, как делала прошлая администрация.

Подготовил Виктор Буй