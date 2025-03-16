Главные новости за неделю 10-16 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывший первый заместитель председателя комитета по образованию Наталия Сафонова возглавила ООО «Завод "Знамя победы"» в преддверии строительства производства трубопроводной арматуры и электрических приводов на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на Парнасе. Инвестиции в проект оценивают в 10 млрд рублей. По словам госпожи Сафоновой, нет ничего необычного в переходе из системы образования в сферу промышленного производства. Во всех сферах, где работала чиновница, она была ответственной за финансы. Тем не менее, в связи с возможными изменениями в холдинге, роль экс-зампреда комитета по образованию может трансформироваться «во что-то другое». Позже стало известно, что компания «Икс 2» петербургского миллиардера Олега Барабанова стала единоличным собственником АО «Завод “Знамя труда”» и его дочерней компании ООО «Завод “Знамя победы”».

В Петербурге по делу о фиктивной регистрации 150 тыс. иностранцев будут судить 20 членов преступного сообщества. По делу о незаконной регистрации свыше 150 тыс. иностранцев в Петербурге проходят экс-президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Ленобласти, бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский, а также экс-заместитель главы УВМ регионального ГУ МВД Сергей Караблин.

Сотрудники ФСБ, СК и МВД утром 11 марта провели обыски на Балтийском заводе по уголовному делу о получении взяток. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по трем эпизодам п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) в отношении старшего мастера участка Балтийского завода. Впоследствии Октябрьский райсуд избрал меру пресечения для фигурантов дела. Речь идет о старших мастерах малярного участка достроечно-малярного цеха Сергее Ляховиче и Алексее Шаганове, мастерах Сергее Чигодайкине и Денате Тлеубаеве, а также начальнике участка машиностроения достроечно-малярного цеха Ираклии Одишарии.

Суд в Петербурге оштрафовал епископа Апостольной православной церкви Григория Миханова-Вайтенко (признан Минюстом РФ иноагентом) на 15 тыс. рублей за репост записи признанного СМИ-иноагентом интернет-издания «Бумага» без соответствующей маркировки. Об этом священнослужитель рассказал 11 марта в своем Telegram-канале.

Фонд под управлением компании, которая связана с покупателем отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, приобрел около 1 тыс. квадратных метров в элитном ЖК Cheval Court возле Спаса на Крови.

Указом главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с 12 марта 2025 года заместителем главы региона по внутренней политике назначен Роман Голубев. Ранее господин Голубев занимал должность члена правительства региона — министра образования и спорта Карелии.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приостановил работу над проектом электрического кроссовера e-Neva. Разработка не получила финансирования, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники информации, знакомые с ситуацией. Предприятие планировало задействовать бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге и запустить выпуск кроссоверов в 2026 году. Концерн был намерен реализовать проект с целью увеличения доли гражданской продукции в соответствии с поручениями властей РФ. Однако на фоне проведения спецоперации «Алмаз-Антей» загружен другими задачами.

Санкт-Петербургский городской суд 13 марта рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Ленобласти на приговор Московского районного суда по делу совладельца и гендиректора «Петростроя» Дмитрия Ипатова, которого обвиняют в обмане дольщиков при строительстве ЖК «Лампо» в Мурино. Ему заменили условный срок на реальный. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда и направили в исправительную колонию общего режима.

Историческое здание бывшего общежития фабрики «Большевичка» в центре Петербурга продали на торгах за 105,5 млн рублей. Единственным участником и, соответственно, победителем аукциона стала ГК «Реновация» Яна Бобрышева. Четырехэтажное здание на улице Печатника Григорьева, 16/3, литер. К было построено в 1861-1863 годах. Ранее оно находилось в распоряжении Санкт-Петербургского государственного университета.

Бывшего вице-премьера правительства Республики Карелия Дмитрия Родионова назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава 35-региона Георгий Филимонов. Вместе с тем господин Родионов будет выполнять задачи министра промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области. В правительстве региона напомнили, что новый замгубернатора уже работал на Вологодчине в период с 2015 по 2017 годы.

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» создал АО «Романов», приоритетом для которого станет выпуск грузовиков БАЗ. В акционерное общество также перешла команда высококвалифицированных профессионалов, занимавшаяся проектом электромобиля e-Neva.

Новым владельцем земельного участка на улице Профессора Попова, 38 (территория бывшего завода «Ригель») стала дочерняя компания ГК «Евроинвест» — ООО «СЗ "Евроинвест Петроградская"». Застройщик переоформил на себя полученное год назад компанией ООО «Титан Демонтаж Строй» разрешение на строительство в этой локации нового ЖК.

Российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора. Объекты находятся в оперативном управлении ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» и предлагаются в аренду на 3 года. Торги предполагается провести 10 апреля.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в парламент проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Авторы уверены, что такая инициатива поможет укрепить институт семьи и материнства.

Глава корпорации PMI, совладелец билетного сервиса Kassir.ru Евгений Финкельштейн продал здание на набережной реки Мойки, 7. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет «Деловой Петербург». По информации издания, покупатель связан с владельцем зданий на набережной Мойки, 26, и проекта на Гороховой, 1.

На 413-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Валдайском округе Новгородской области 14 марта столкнулись 11 автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, сообщили в Telegram-канале Управления Госавтоинспекции регионального УМВД России. ДТП было зафиксировано в 21:37. На трассе произошло несколько дорожных аварий с участием грузовых и легковых транспортных средств. Есть пострадавшие, их число пока уточняется.

Житель Петербурга Владимир Мотин стал основным подозреваемым по делу о столкновении двух судов у берегов Великобритании в Северном море, сообщил 15 марта 47news. Полиция английского графства Хамберсайд 11 марта предъявила 59-летнему капитану контейнеровода Solong, который ходит под флагом Португалии, обвинение в совершении убийства по грубой халатности. Под стражей господин Мотин пробудет до 15 марта включительно.

Петербургский «Зенит» на выезде проиграл московскому «Спартаку» в рамках 21-го тура МИР РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:1. Счет в матче на 45-й минуте открыл Мартинс. Он же на 90-й минуте принес «Спартаку» второй гол. В составе сине-бело-голубых отличился Энрике — он забил на 83-й минуте. В оставшееся время «Зенит» не смог сравнять счет.