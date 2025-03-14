ЗакС Петербурга намерен ввести штрафы за склонение к абортам

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в парламент проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Авторы уверены, что такая инициатива поможет укрепить институт семьи и материнства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Над законопроектом работали депутаты от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов, Антон Соловьев и Константин Чебыкин. В пояснительной записке указано, что штрафы за склонение к абортам приведут к повышению рождаемости, будут способствовать возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций.

«Проект закона направлен на установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана»,— говорится к тексте.

Склонение к аборту не является информирование медспециалистом беременной о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности, которые входят в список причин для такого вмешательства.

За такое правонарушение предлагается штрафовать на сумму от 3000 до 5000 рублей (для физлиц), от 10 000 до 20 000 рублей (для должностных), от 30 000 до 50 000 рублей (на юридических).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петростат зафиксировал в Петербурге и Ленобласти естественную убыль населения.

Татьяна Титаева