«Зенит» проиграл «Спартаку» на выезде в матче 21-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» на выезде проиграл московскому «Спартаку» в рамках 21-го тура МИР РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.
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Счет в матче на 45-й минуте открыл Мартинс. Он же на 90-й минуте принес «Спартаку» второй гол. В составе сине-бело-голубых отличился Энрике — он забил на 83-й минуте. В оставшееся время «Зенит» не смог сравнять счет.
Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным судьей выступал Сергей Иванов. Следующий матч сине-бело-голубых состоится 22 марта, «Зенит» на своем поле сыграет с БАТЭ.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» выиграл у «Ростова» первый полуфинальный матч «Пути РПЛ» Кубка России на его поле 1:0.