На трассе в Новгородской области столкнулись 11 автомобилей, есть пострадавшие

На 413-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Валдайском районе Новгородской области столкнулись 11 автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, сообщили в Telegram-канале Управления Госавтоинспекции регионального УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области

ДТП было зафиксировано в 21:37. На трассе произошло несколько дорожных аварий с участием грузовых и легковых транспортных средств. Есть пострадавшие, их число пока уточняется.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Водителей просят снижать скорость перед участком дороги, где столкнулись машины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после лобового столкновения в Киришском районе Ленобласти погибла 74-летняя женщина за рулем Renault Logan.

Татьяна Титаева