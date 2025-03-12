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Компания «Икс 2» стала единоличным собственником завода «Знамя труда»

Компания «Икс 2» петербургского миллиардера Олега Барабанова стала единоличным собственником АО «Завод “Знамя труда”» и его дочерней компании ООО «Завод “Знамя победы”», сообщает «Деловой Петербург». Оба предприятия производят арматуру и будут ориентироваться на запросы организаций, принадлежащих «Росатому».

Советник гендиректора «Икс 2» Олег Березкин подтвердил факт сделки, однако отказался разглашать ее стоимость. Он подчеркнул, что за полтора года, в течение которых предприятие владеет акциями завода, капитализация компании увеличилась на 600 млн рублей. На эти деньги купили новое оборудование, наняли персонал. Кроме того, перед сделкой владельцы «Икс 2» вложили в производство еще 500 млн рублей.

Отметим, что смена структура собственников «Знамени труда» сопровождается сменой топ-менеджеров. На пост гендиректора компании назначили Сергея Андриянова, последние два года он входил в состав совета директоров компании и отвечал за экономические вопросы. Сведений о назначении господина Андриянова в системе «СПАРК» на текущий момент нет.

В «Знамени победы» тоже случились изменения, место Наталии Сафоновой, которая занимала пост 17 дней, занял Олег Голубенко. Он около десяти лет работал в компании «Армалит», также выпускающей трубопроводную арматуру.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Знамя труда» построит на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на Парнасе производственную площадку. Инвестиции в проект оценивают в 10 млрд рублей.

Андрей Маркелов

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