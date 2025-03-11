Священника-иноагента Михнова-Вайтенко оштрафовали за репост без маркировки

Суд в Петербурге оштрафовал епископа Апостольной православной церкви Григория Миханова-Вайтенко (признан Минюстом РФ иноагентом) на 15 тыс. рублей за репост записи признанного СМИ-иноагентом интернет-издания «Бумага» без соответствующей маркировки. Об этом священнослужитель рассказал 11 марта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иноагентом епископ Апостольной православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Признанный иноагентом епископ Апостольной православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам священника, штраф ему выписали после того, как он якобы не исполнил требование Минюста указать, что издание является иностранным агентом. Епископ заявил, что не получал такого предупреждения и намерен подавать апелляцию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что супругу публициста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) Лидию (признана членом экстремистского сообщества) оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие соответствующего статуса при репосте публикации мужа.

Артемий Чулков