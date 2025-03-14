Суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о взятках на Балтийском заводе

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о взятках в АО «Балтийский завод», сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник участка машиностроения достроечно-малярного цеха Балтийского завода Ираклий Одишария, которого подозревают в получении взяток

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Начальник участка машиностроения достроечно-малярного цеха Балтийского завода Ираклий Одишария, которого подозревают в получении взяток

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Речь идет о старших мастерах малярного участка достроечно-малярного цеха Сергее Ляховиче и Алексее Шаганове, мастерах Сергее Чигодайкине и Денате Тлеубаеве, а также начальнике участка машиностроения достроечно-малярного цеха Ираклии Одишарии.

По данным следствия, преступная схема была предельно проста. Начальник и мастера требовали от подчиненных делиться частью заработной платы взамен на повышенный коэффициент трудового участия по аккордному наряду оплаты труда. В случае отказа работника коэффицент понижался.

Больше всех «заработал» Одишария, который с начала 2020 по конец 2023 года получил от одного из работников не менее 1,73 млн рублей. «Премии» мастеров были куда скромнее и варьировались от 100 до 700 тыс. рублей.

В итоге суд отправил Одишарию и Тлеубаева под стражу до 10 мая 2025 года. Ляховичу и Чигодайкину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 мая, Шаганову предстоит побыть дома до 10 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге задержаны еще четверо фигурантов по делу о взятках на Балтийском заводе. Меру пресечения им изберут чуть позже.

Андрей Маркелов