Следственный комитет возбудил уголовное дело после обысков на Балтийском заводе

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по трем эпизодам п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) в отношении старшего мастера участка Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант и еще ряд должностных лиц, личности которых устанавливаются, в период с октября 2020 по октябрь 2024 года требовали от подчиненных сотрудников передавать им в качестве взяток часть полученных премий. Работники, опасаясь снижения получаемых за труд выплат, вынуждены были согласиться. Таким образом, злоумышленник систематически получал от подчиненных взятки на общую сумму не менее 500 тыс. рублей, отметили в СК.

Следователи провели в общей сложности 28 обысков по местам жительства фигурантов. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления, а также аналогичные эпизоды преступной деятельности, уточнили в Следкоме.

«Ъ-СПб» писал, что обыски по делу о взятках на Балтийском заводе прошли во вторник, 11 марта. Фигурантами являются семь человек, включая начальника и старшего мастера цеха № 13. В ОСК, в свою очередь, «Ъ-СПб» пояснили, что силовики во взаимодействии с Департаментом безопасности госкорпорации проводили плановую работу по пресечению противоправной деятельности на предприятиях ОСК, а мероприятия на Балтийском заводе являются частью этой работы.

Андрей Цедрик