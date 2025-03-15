Житель Петербурга стал подозреваемым по делу о столкновении судов у берегов Англии

Житель Петербурга Владимир Мотин стал основным подозреваемым по делу о столкновении двух судов у берегов Великобритании в Северном море, сообщает 47news 15 марта.

Полиция английского графства Хамберсайд 11 марта предъявила 59-летнему капитану контейнеровода Solong, который ходит под флагом Португалии, обвинение в совершении убийства по грубой халатности. Под стражей господин Мотин пробудет до 15 марта включительно.

Инцидент случился 10 марта, когда Solong направился из Грейнджмута в Иммингем. На борту контейнеровоза находился алкоголь и 15 контейнеров цианида натрия.

У побережья Англии судно столкнулось со стоящим на якоре нефтяным танкером Stena Immaculate, зарегистрированным в США. Столкновение привело к сильному пожару и возможному ущербу окружающей среде. Один член экипажа Solong погиб, других доставили на берег.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Росприродназдор опроверг утечку масла с самоподъемной платформы «Ваенга» в Ленобласти.

Андрей Маркелов