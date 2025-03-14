Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн продал здание на набережной Мойки

Глава корпорации PMI, совладелец билетного сервиса Kassir.ru Евгений Финкельштейн продал здание на набережной реки Мойки, 7. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет «Деловой Петербург». По информации издания, покупатель связан с владельцем зданий на набережной Мойки, 26, и проекта на Гороховой, 1.

Согласно данным платформы «Контур.Фокус», ООО «Пи Эм Ай Девелопмент» в конце прошлого года сменило собственника. До этого его единственным участником был господин Финкельштейн. В данный момент 56% принадлежат ООО «Север-Запад», единственным владельцем которого является Вера Щичко. Оставшиеся 44% в компании также принадлежат ей.

ООО «Пи Эм Ай Девелопмент» — собственник семиэтажного здания на набережной Мойки, 7, площадью около 3 тыс. кв. м, а также помещения площадью более чем в 600 «квадратов» на Миллионной, 7. Об этом свидетельствуют данные Росреестра. Здание на Мойке хорошо известно в городе из-за своего бывшего владельца и истории с реконструкцией (что способствовало увеличению собственности ООО примерно на 550 кв. м). Жители Петербурга также знают объект по ресторанам на крыше.

Ранее «Ъ» писал, что Евгений Финкельштейн заявлял о намерении купить комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге.

Дарья Астанина