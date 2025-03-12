Заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике назначен Роман Голубев

Указом главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с 12 марта 2025 года заместителем главы региона по внутренней политике назначен Роман Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Республики Карелия Фото: пресс-служба правительства Республики Карелия

Ранее господин Голубев занимал должность члена правительства региона — министра образования и спорта Карелии. В текущий момент исполнение обязанностей министра образования и спорта возложено на Наталью Кармазину.

Роман Голубев — выпускник факультета политических и социальных наук ПетрГУ. Свою карьеру он начинал в петрозаводском Центре содействия занятости молодежи. С 2011 по 2015 годы был директором Карельского регионального центра молодежи, после чего был назначен первым замминистра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. В 2019 году господин Голубев стал министром образования и спорта 10-го региона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области.

Дарья Астанина