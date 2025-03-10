Экс-чиновница Смольного Наталия Сафонова возглавила завод «Знамя победы»

Бывший первый заместитель председателя комитета по образованию Наталия Сафонова возглавила ООО «Завод “Знамя победы”» в преддверии строительства производства трубопроводной арматуры и электрических приводов на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на Парнасе, соообщает «Деловой Петербург». Инвестиции в проект оценивают в 10 млрд рублей.

По словам госпожи Сафоновой, нет ничего необычного в переходе из системы образования в сферу промышленного производства. Во всех сферах, где работала чиновница, она была ответственной за финансы. Тем не менее, в связи с возможными изменениями в холдинге, роль экс-зампреда комитета по образованию может трансформироваться «во что-то другое».

ООО «Завод “Знамя победы”» было учреждено летом 2024 года. Единственный участник компании — АО «Завод “Знамя труда”», чьи акции распределены между холдинговой компанией «Эго-Холдинг» миллиардера Александра Кашина и инвестиционной компанией «Икс 2» миллиардера Олега Барабанова.

Строительство производства на Парнасе одобрили еще в сентябре. Проект, по словам гендиректора «Икс 2» Олега Березкина, будет окончательно готов в апреле. Возведение объекта планируют начать в 2026 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Томской области Владимир Мазур назначил бывшего заместителя начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга Максима Филиппова вице-губернатором. Он займет пост заместителя главы региона по правовым вопросам.

Андрей Маркелов