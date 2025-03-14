Торги по аренде двух зданий и трех помещений Апраксина двора проведут в апреле

Российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора. Объекты находятся в оперативном управлении ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества» и предлагаются в аренду на 3 года. Торги предполагается провести 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как уточняет «Деловой Петербург», аукцион пройдет по поручению комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. Стартовая цена — размер арендной платы за год. Первый лот представляет собой корпус № 21 площадью около 600 кв. м с начальной ценой около 15,8 млн рублей. Второй — трехэтажный корпус № 52. Его площадь составляет 1181 кв. м, а начальная цена — около 7,9 млн рублей. В ГБУ «ГУИОН» отметили, что в дальнейшем добросовестные арендаторы получат преимущественное право пролонгировать договоры без торгов.

Согласно документам РАД, также на торги выставили право аренды нескольких помещений: площадью 122,2 кв. м и 105,5 кв. м в главном корпусе Апраксина двора — за 500 тыс. и 440 тыс. руб. соответственно. Еще один лот — помещение площадью 707,7 кв. м в корпусе номер № 36. Его стартовая цена — около 10,8 млн рублей.

Напомним, что Смольный неоднократно пытался навести порядок в Апраксином дворе и договориться с инвесторами о реставрации проблемных корпусов. Тем не менее, ситуация с объектом по-прежнему остается сложной.

«Ъ-СПб» писал, что в январе глава комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков заявил о намерении городских властей окончательно решить судьбу Апраксина двора и бывшего завода «Красный треугольник» в 2025 году.

Андрей Цедрик