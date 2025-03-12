Закрытый паевой фонд «ЕММА» приобрел часть одного из самых дорогих ЖК в Петербурге

Фонд под управлением компании, которая связана с покупателем отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, приобрел около 1 тыс. квадратных метров в элитном ЖК Cheval Court возле Спаса на Крови. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Речь идет о закрытом паевом инвестиционном комбинированном фонде «ЕММА», который находится под управлением «КСП Капитал Управление Активами». Он приобрел два помещения в клубном доме Cheval Court. Согласно выпискам из Росреестра, в начале 2025 года фондом были выкуплены 650,4 кв. м на 5-м и 6-м этажах и 438,9 кв. м на четвертом.

Шестиэтажный Cheval Court на Конюшенной площади — один из самых дорогих объектов на петербургском рынке элитной недвижимости. Общая продаваемая площадь в нем составляет 4 726 кв. м. Таким образом, фонд приобрел свыше 20% площади.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге и Ленобласти зафиксировали дефицит элитной загородной недвижимости.

Дарья Астанина