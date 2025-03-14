Владельцем проекта застройки бывшего завода «Ригель» стала ГК «Евроинвест»

Новым владельцем земельного участка на улице Профессора Попова, 38 (территория бывшего завода «Ригель») стала дочерняя компания ГК «Евроинвест» — ООО «СЗ "Евроинвест Петроградская"». Об этом со ссылкой на данные Росреестра 14 марта сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос корпусов завода Ригель в Петербурге

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Снос корпусов завода Ригель в Петербурге

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

Помимо этого, по информации Госстройнадзора, застройщик переоформил на себя полученное год назад компанией ООО «Титан Демонтаж Строй» разрешение на строительство в этой локации нового ЖК. Этой же компании, которая специализируется на демонтажных работах, ранее принадлежал данный участок.

Согласно проекту, в новом жилом комплексе на территории бывшего завода «Ригель» планируется построить 825 квартир общей площадью 44 тыс. кв. м, а также 6,7 тыс. кв. м коммерческих помещений на первых этажах зданий. Предполагается, что дома будут семиэтажными, высотой 22 м.

Напомним, ранее против застройки территории основанного в 1897 году завода «Ригель» активно выступали градозащитники, однако суд встал на сторону девелопера, отметив, что здания не имеют статуса объектов культурного наследия.

«Ъ-СПб» писал, что корпуса бывшего завода «Ригель» на Петроградской стороне начали сносить в начале июля прошлого года.

Подробнее о том, как производитель аккумуляторов АК «Ригель» сменил владельца — «"Евроинвест" зарядился».

Андрей Цедрик