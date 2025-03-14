Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владельцем проекта застройки бывшего завода «Ригель» стала ГК «Евроинвест»

Новым владельцем земельного участка на улице Профессора Попова, 38 (территория бывшего завода «Ригель») стала дочерняя компания ГК «Евроинвест» — ООО «СЗ "Евроинвест Петроградская"». Об этом со ссылкой на данные Росреестра 14 марта сообщает «Деловой Петербург».

Снос корпусов завода Ригель в Петербурге

Снос корпусов завода Ригель в Петербурге

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

Снос корпусов завода Ригель в Петербурге

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

Помимо этого, по информации Госстройнадзора, застройщик переоформил на себя полученное год назад компанией ООО «Титан Демонтаж Строй» разрешение на строительство в этой локации нового ЖК. Этой же компании, которая специализируется на демонтажных работах, ранее принадлежал данный участок.

Согласно проекту, в новом жилом комплексе на территории бывшего завода «Ригель» планируется построить 825 квартир общей площадью 44 тыс. кв. м, а также 6,7 тыс. кв. м коммерческих помещений на первых этажах зданий. Предполагается, что дома будут семиэтажными, высотой 22 м.

Напомним, ранее против застройки территории основанного в 1897 году завода «Ригель» активно выступали градозащитники, однако суд встал на сторону девелопера, отметив, что здания не имеют статуса объектов культурного наследия.

«Ъ-СПб» писал, что корпуса бывшего завода «Ригель» на Петроградской стороне начали сносить в начале июля прошлого года.

Подробнее о том, как производитель аккумуляторов АК «Ригель» сменил владельца — «"Евроинвест" зарядился».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все