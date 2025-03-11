В Петербурге осудят членов преступного сообщества, легализовавшего 150 тыс. мигрантов

В Петербурге по делу о фиктивной регистрации 150 тыс. иностранцев будут судить 20 членов преступного сообщества, во главе которого, как полагает следствие, стоял депутат одного из муниципальных советов МО Колпинского района города. Следствием собран достаточный объем доказательств, дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Согласно версии стороны обвинения, мундеп в период с марта 2020 года по октябрь 2022-го создал преступное сообщество, впоследствии занимавшееся изготовлением поддельных документов о постановке на миграционный учет. Как считает следствие, к этому делу был привлечен замглавы УВМ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что для осуществления своей деятельности фигуранты создавали специальные хостелы. Всего на учет при помощи фиктивных документов были поставлены свыше 150 тыс. иностранцев. В настоящий момент их регистрация аннулирована. Как отметили в СКР, в качестве принимающей стороны выступали городские организации, якобы оказывавшие услуги по временному размещению.

Следователями был проведен значительный комплекс процессуальных действий, подчеркнули в ведомстве. Так, было проведено более 80 обысков, допрошено свыше 150 свидетелей, общий объем уголовного дела превышает 500 томов. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму более чем в 128 млн рублей.

Обвиняемым вменяют ч. 1, 2 ст. 210 (Создание, руководство и участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (Организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 33 п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Организация превышения должностных полномочий). В отношении муниципального депутата и одного из фигурантов уголовные дела выделены в отдельное производство, добавили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Шушар стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации пяти иностранцев.

Дарья Астанина