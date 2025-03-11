Силовики провели обыски на Балтийском заводе по делу о получении взяток

Сотрудники ФСБ, СК и МВД утром 11 марта провели обыски на Балтийском заводе по уголовному делу о получении взяток, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно оперативным данным, с 2020 года по настоящее время в цехе № 13 семь человек, включая начальника и старшего мастера, брали мзду с подчиненных за выплату повышенной зарплаты (включает в себя надбавки, премии, сверхурочные, — «Ъ-СПб»).

Силовики провели 28 обысков по месту жительства фигурантов дела и тех, кто приносил деньги. Подозреваемых доставили в городское управление СК России, задержанные уже дают показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Смольном предложили ОСК модернизировать пять входящих в ее состав петербургских верфей (Северная верфь, Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Кронштадтский морской завод и СНСЗ), объединив их производственные мощности.

Андрей Маркелов