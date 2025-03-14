«Алмаз – Антей» создал АО «Романов» для выпуска грузовиков БАЗ

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» создал АО «Романов», приоритетом для которого станет выпуск грузовиков БАЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна Михаила Подвязникова 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В акционерное общество также перешла команда высококвалифицированных профессионалов, занимавшаяся проектом электромобиля e-Neva. На текущий момент проект заморожен из-за отсутствия финансирования, созданные технологии и компетенции используют для новых задач.

«Работа над ним электромобилем дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы»,— подчеркнул господин Подвязников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что e-Neva планировали начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году. Концерн был намерен реализовать проект с целью увеличения доли гражданской продукции в соответствии с поручениями властей РФ.

Андрей Маркелов