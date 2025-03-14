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«Алмаз – Антей» создал АО «Романов» для выпуска грузовиков БАЗ

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» создал АО «Романов», приоритетом для которого станет выпуск грузовиков БАЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна Михаила Подвязникова 14 марта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В акционерное общество также перешла команда высококвалифицированных профессионалов, занимавшаяся проектом электромобиля e-Neva. На текущий момент проект заморожен из-за отсутствия финансирования, созданные технологии и компетенции используют для новых задач.

«Работа над ним электромобилем дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы»,— подчеркнул господин Подвязников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что e-Neva планировали начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году. Концерн был намерен реализовать проект с целью увеличения доли гражданской продукции в соответствии с поручениями властей РФ.

Андрей Маркелов

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