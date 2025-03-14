«Алмаз – Антей» создал АО «Романов» для выпуска грузовиков БАЗ
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» создал АО «Романов», приоритетом для которого станет выпуск грузовиков БАЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна Михаила Подвязникова 14 марта.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В акционерное общество также перешла команда высококвалифицированных профессионалов, занимавшаяся проектом электромобиля e-Neva. На текущий момент проект заморожен из-за отсутствия финансирования, созданные технологии и компетенции используют для новых задач.
«Работа над ним электромобилем дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы»,— подчеркнул господин Подвязников.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что e-Neva планировали начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году. Концерн был намерен реализовать проект с целью увеличения доли гражданской продукции в соответствии с поручениями властей РФ.