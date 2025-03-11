По делу о легализации 150 тыс. мигрантов проходит экс-депутат МО «Колпино» Данишевский

По делу о незаконной регистрации свыше 150 тыс. иностранцев в Петербурге проходят экс-президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Ленобласти, бывший депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский, а также экс-заместитель главы УВМ регионального ГУ МВД Сергей Караблин. Об этом «Ъ-СПб» сообщили источники в правоохранительных органах, близкие к расследованию.

Как полагает следствие, Виктор Данишевский в период с марта 2020-го по октябрь 2022 года организовал преступное сообщество с целью фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Всего за время деятельности фигурантов было легализовано более 150 тыс. мигрантов.

Сотрудники местного управления СКР установили, что в состав преступной группы входили 20 человек. По предварительным данным, для указанных целей они организовывали специальные хостелы, выдавали иностранцам фиктивные документы о регистрации. В настоящий момент все данные о постановке на учет в рамках дела аннулированы.

Общий объем материалов по этому делу превышает 500 томов. В рамках расследования было проведено свыше 80 обысков, также сотрудники СКР допросили более 150 свидетелей.

Фигурантам вменяют ч. 1, 2 ст. 210 (Создание, руководство и участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (Организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 33 п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Организация превышения должностных полномочий). Дела в отношении Данишевского и Караблина выделены в отдельное производство.

Дарья Астанина, Андрей Кучеров