Песков опроверг информацию об исключении Келлога из переговоров РФ-США

Кремль опровергает информацию, что специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог исключен из переговоров по просьбе Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому, нет, это я здесь совсем не могу подтвердить»,— отметил господин Песков.

О том, что господина Келлога якобы исключили из переговорного процесса, сообщало агентство Reuters. Ранее об отстранении дипломата от переговоров по решению конфликта на Украине утверждало издание Politico.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вчера, 13 марта, принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Господин Путин передал через него информацию и «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа. Стив Уиткофф прибыл в Москву спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогу которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

До встречи со спецпосланником Дональда Трампа Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько нюансов, в том числе кто гарантирует сохранение режима прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».