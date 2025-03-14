Песков опроверг информацию об исключении Келлога из переговоров РФ-США
Кремль опровергает информацию, что специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог исключен из переговоров по просьбе Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Kacper Pempel / Reuters
«Любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому, нет, это я здесь совсем не могу подтвердить»,— отметил господин Песков.
О том, что господина Келлога якобы исключили из переговорного процесса, сообщало агентство Reuters. Ранее об отстранении дипломата от переговоров по решению конфликта на Украине утверждало издание Politico.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вчера, 13 марта, принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Господин Путин передал через него информацию и «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа. Стив Уиткофф прибыл в Москву спустя два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогу которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.
До встречи со спецпосланником Дональда Трампа Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько нюансов, в том числе кто гарантирует сохранение режима прекращения огня.
Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».