За перемирие, но есть нюанс

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву 13 марта для обсуждения возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после многочасовых дискуссий в Саудовской Аравии. Еще до того, как он успел переговорить хоть с кем-то из российских коллег, помощник президента РФ Юрий Ушаков поспешил заверить, что Россия на временное перемирие не согласна и настаивает на долгосрочном мирном урегулировании. Однако затем президент РФ Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о прекращении огня, отметив, что «есть нюансы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главной целью визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву стало приоткрыть дверь к перемирию на Украине уже с российской стороны

Фото: Alex Brandon / AP Главной целью визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву стало приоткрыть дверь к перемирию на Украине уже с российской стороны

Фото: Alex Brandon / AP

После того как 11 марта делегации США и Украины, более восьми часов обсуждавшие в Джидде сценарии урегулирования конфликта на востоке Европы, заявили о готовности ввести 30-дневный режим немедленного прекращения огня, все внимание мировой общественности оказалось приковано к России и ее реакции на предложение о временном перемирии. С ответом на навязанное Вашингтоном Киеву согласие на режим тишины в Москве не торопились.

Впрочем, сиюминутного ответа от Кремля никто и не ждал. В Белом доме понимали, что сначала американские представители должны были довести до российских коллег детали переговоров в Джидде.

При этом схему, предложенную Дональдом Трампом и его командой, нельзя было на первый взгляд назвать сложной. Белый дом предлагал прекращение огня без предварительных условий, которое затем можно было бы продлить. Параллельно с этим между конфликтующими сторонами в том или ином виде должен был бы начаться переговорный процесс о полноценном мирном урегулировании.

Господин Трамп, который еще две недели назад выгонял из Белого дома президента Украины Владимира Зеленского за нежелание того соглашаться на перемирие, теперь хвалил украинского лидера за изменение позиции и выражал надежду, что Владимир Путин также даст положительный ответ на предложение о 30-дневном режиме тишины. В противном случае хозяин Овального кабинета пригрозил России «разрушительными» санкциями.

Уже 12 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц с новостями из Джидды позвонил некоему российскому коллеге, которым, как выяснилось утром 13-го числа, оказался помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лично же передать российской стороне американское предложение, на которое уже было получено согласие Украины, в Москву прилетел спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

При этом если первое время в Москве хранили молчание, то 13 марта — стоило самолету господина Уиткоффа приземлиться в столице — внезапно начали комментировать перспективы временного перемирия.

По словам Юрия Ушакова, в РФ считают 30-дневный режим прекращения огня не чем иным, как «временной передышкой для украинских военных», и надеются, что ее позиция «будет учитываться в ходе дальнейшей работы». Предложение Дональда Трампа, уверенного, что перемирие проложит путь к полноценному урегулированию, господин Ушаков назвал «какими-то поспешными действиями, которые на пользу долгосрочному регулированию не идут».

«Документ, мне кажется, имеет поспешный характер… Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход»,— сказал Юрий Ушаков.

Другими словами, помощник президента дал понять, что для ввода режима прекращения огня без предварительных условий у Москвы все-таки есть условия. Он, впрочем, добавил, что «официальную позицию» России «должен все-таки сформулировать» президент, тем самым оставив пространство для дальнейшей реакции.

Тем не менее пока Владимир Путин, которому вечером 13 марта предстояло лично переговорить со Стивом Уиткоффом, еще не успел сформулировать «официальную позицию»; позицию, высказанную Юрием Ушаковым, поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине»,— сказал министр, напомнив, что с 2014 года «временное перемирие объявлялось уже неоднократно».

Примечательно, что, пока в Москве намекали, что не вполне согласны с американским предложением, в Вашингтоне вслед за Дональдом Трампом грозить санкциями начал министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, администрация Джо Байдена вводила меры против РФ на «тройку» и перед самым уходом ужесточила их до «шестерки», тогда как нынешняя администрация «без колебаний ужесточит их до "десятки"». Он пояснил, что господин Трамп готов оказывать максимальное давление на обе стороны конфликта ради урегулирования.

В итоге Владимир Путин изложил «официальную позицию» еще до переговоров со Стивом Уиткоффом — во время пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, с которым в тот день встречался в Кремле. И риторика главы РФ на американское предложение получилась на первый взгляд куда гибче, чем у господ Ушакова и Лаврова. По его словам, «Россия поддерживает 30-дневное перемирие» и всячески приветствует «саму идею закончить конфликт мирными средствами». «Мы "за", но есть нюансы»,— подытожил Владимир Путин.

На тот момент ему еще только предстояло переговорить со Стивом Уиткоффом. В ближайшие дни, судя по всему, может состояться и телефонный разговор с Дональдом Трампом, который до сих пор отказывался обсуждать нюансы, настаивая на прекращении огня без предварительных условий и предлагая оставить все проблемные моменты на потом.

Антон Васильев