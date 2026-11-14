Зеленский: США предложили Украине вступление в НАТО в обмен на выход из Донбасса
США впервые подняли в переговорах с Украиной вопрос о возможном членстве в НАТО в обмен на вывод войск с территории Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами. По его словам, окончательно сформированного предложения по этому вопросу пока нет.
«Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?" Это было впервые»,— сказал господин Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»). Также, добавил он, в переговорах с США обсуждались гарантии безопасности для Украины со стороны НАТо и ЕС.
Еще одним элементом предполагаемой договоренности украинский президент назвал программу восстановления страны Prosperity Plan. Она, по его словам, должна предусматривать конкретные источники финансирования послевоенного восстановления.
В октябре вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против вступления Украины в НАТО. Аналогичную позицию еще в феврале 2025 года озвучивал президент Дональд Трамп. Москва также настаивает на отказе Киева от присоединения к альянсу. Это условие Владимир Путин обозначил летом 2024 года в числе требований для начала мирного урегулирования.