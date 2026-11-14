Зеленский: США предложили Украине вступление в НАТО в обмен на выход из Донбасса

США впервые подняли в переговорах с Украиной вопрос о возможном членстве в НАТО в обмен на вывод войск с территории Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами. По его словам, окончательно сформированного предложения по этому вопросу пока нет.