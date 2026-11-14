Атаки беспилотников на регионы России в ночь и днем 14 ноября. Главное

В поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник ВСУ разрушил частный дом. По уточненным данным регионального оперштаба, погибли супруги и их 24-летняя дочь. Еще один мужчина получил ранение мягких тканей головы: помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался и продолжает лечение амбулаторно.

После удара в Пролетарском возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Помимо разрушенного дома поврежден еще один, говорится в утренней сводке оперштаба.

Ночью в селе Березовка Борисовского округа после сбросов взрывных устройств с дронов сгорел частный дом и загорелась крыша социального объекта. Поздним вечером в Валуйках атаки БПЛА повредили 19 квартир в шести многоквартирных домах и три автомобиля. Там также загорелись и были разрушены четыре коммерческих объекта; по данным оперштаба, пожарные ликвидировали очаги возгорания.

В опубликованной утром 14 ноября суточной сводке оперштаб также уточнил состояние пострадавших в Грайворонском округе. Из двух человек, раненных при ударе по автомобилю в Почаево, мужчина госпитализирован, женщина лечится амбулаторно. Мужчина, пострадавший при детонации FPV-дрона в Новостроевке-Первой, находится в городской больнице № 2 Белгорода.