Атаки беспилотников на регионы России в ночь и днем 14 ноября. Главное
Белгородская область
В поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник ВСУ разрушил частный дом. По уточненным данным регионального оперштаба, погибли супруги и их 24-летняя дочь. Еще один мужчина получил ранение мягких тканей головы: помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался и продолжает лечение амбулаторно.
После удара в Пролетарском возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Помимо разрушенного дома поврежден еще один, говорится в утренней сводке оперштаба.
Ночью в селе Березовка Борисовского округа после сбросов взрывных устройств с дронов сгорел частный дом и загорелась крыша социального объекта. Поздним вечером в Валуйках атаки БПЛА повредили 19 квартир в шести многоквартирных домах и три автомобиля. Там также загорелись и были разрушены четыре коммерческих объекта; по данным оперштаба, пожарные ликвидировали очаги возгорания.
В опубликованной утром 14 ноября суточной сводке оперштаб также уточнил состояние пострадавших в Грайворонском округе. Из двух человек, раненных при ударе по автомобилю в Почаево, мужчина госпитализирован, женщина лечится амбулаторно. Мужчина, пострадавший при детонации FPV-дрона в Новостроевке-Первой, находится в городской больнице № 2 Белгорода.
В той же суточной сводке оперштаб сообщил о тяжелораненом при взрыве FPV-дрона в Шебекино мужчине: он госпитализирован в областную клиническую больницу. Из трех мужчин, пострадавших при ударе дрона по машине в Ржевке, двое продолжают стационарное лечение.
Брянская область
Днем дрон-камикадзе атаковал 76-летнего пенсионера на велосипеде в селе Чуровичи Климовского района. Мужчина погиб, его семье будет оказано помощь, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Курская область
С 9:00 13 ноября до 9:00 14 ноября над областью сбили 79 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн. За этот период власти зафиксировали также три атаки со сбросом взрывных устройств с дронов. При одной из них в селе Толпино Кореневского района пострадал 36-летний мужчина.
Мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой стопы. Он сам добрался до областной больницы, где остается под наблюдением врачей. По информации властей, погибших за указанный период нет; в Толпино повреждены два автомобиля.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ночью несколько БПЛА было уничтожено в Миллеровском районе. В хуторе Северный сад упавший БПЛА повредил гостиницу, в здании начался пожар. Огонь потушили, пострадавших нет.
Слюсарь напомнил о действующем в области запрете снимать беспилотные атаки и публиковать такие фото и видео в интернете.
Тульская область
За время действия беспилотной опасности ПВО уничтожила два украинских дрона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев ночью 14 ноября. Пострадавших нет. По предварительным сведениям главы региона, здания и инфраструктура не повреждены.
Москва
Ночью 14 ноября мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА системой ПВО Минобороны. К месту падения обломков направили специалистов экстренных служб.
Общая сводка перехватов
По данным Минобороны России, в ночь на 14 ноября перехваты украинских беспилотников самолетного типа происходили над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, Московским регионом, а также над Черным и Азовским морями. Всего было перехвачено и уничтожено 29 БПЛА.