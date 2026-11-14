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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Происшествия

В Ростове-на-Дону восстановили нарушенное после налета БПЛА теплоснабжение

Коммунальные службы Ростова-на-Дону восстановили нарушенное из-за атаки БПЛА теплоснабжение городских домов, сообщил мэр города Александр Скрябин в «Максе».
«Теплоснабжение домов, которые остались без отопления после воздушной атаки в ночь с четверга на пятницу в микрорайоне Военвед, восстановлено. Котельная запущена, вышла на заданную мощность. Параметры теплоснабжения соответствуют нормативным величинам»,— написал господин Скрябин.
По данным мэра, в результате атаки ВСУ без тепла оставались 114 домов в Октябрьском районе города. Кроме того, повреждена воздушная теплотрасса, обеспечивавшая теплом еще 35 домов. Девять многоквартирных домов в Ростове-на-Дону получили внешние повреждения.
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