В Ростове-на-Дону восстановили нарушенное после налета БПЛА теплоснабжение

По данным мэра, в результате атаки ВСУ без тепла оставались 114 домов в Октябрьском районе города. Кроме того, повреждена воздушная теплотрасса, обеспечивавшая теплом еще 35 домов. Девять многоквартирных домов в Ростове-на-Дону получили внешние повреждения.