Reuters: Москва не хочет участия Келлога в переговорах по Украине

Россия попросила США, чтобы спецпосланник американского президента Кит Келлог не участвовал в переговорах по окончанию военного конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации Дональда Трампа сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник американского президента Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Спецпосланник американского президента Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Как отмечает агентство, господин Келлог отсутствовал на некоторых переговорах, включая встречу с участием советника по национальной безопасности США Майка Уолца и госсекретаря Марко Рубио с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Он также отсутствовал на встрече с российскими представителями в Саудовской Аравии в феврале.

Ранее Politico сообщала, что Кита Келлога отстранили от переговоров по решению военного конфликта России и Украины. При этом газета уточняла, что некоторые знакомые с Китом Келлогом люди опровергли утверждения о снятии господина Келлога с должности спецпосланника Дональда Трампа.

Какой ответ Путин дал на предложение о перемирии — в материале «Прекращения огня не найдется».

Кирилл Сарханянц