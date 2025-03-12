Politico: Келлога отстранили от переговоров по России и Украине

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога отстранили от переговоров по решению военного конфликта России и Украины, сообщает Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Газета указывает, что господин Келлог не участвовал в американско-украинских переговорах, которые прошли вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии. На встрече были госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Politico уточняет, что некоторые знакомые с Келлогом люди опровергли эти утверждения, отметив, что спецпосланник остается в должности и продолжает работать с президентом США Дональдом Трампом.

На конференции Совета по международным отношениям 7 марта господин Келлог пошутил про слова Дональда Трампа о «восстановлении мира за 24 часа». Спецпосланник заявил, что администрация президента не уточняла, «в какой именно день и в какой год» планирует вернуть мир. Позже дипломат извинился за шутку.

Итогами переговоров в Саудовской Аравии стало согласие Украины на прекращение огня на 30 дней. Подробности — в материале «Ъ».