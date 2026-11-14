Трамп не планирует обсуждать с Си Цзиньпином скандал с увольнением главы Nvidia
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, не станет поднимать на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином скандал с любовницами бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщили высокопоставленные представители американской администрации телеканалу CNBC. Господин Хуанг недавно покинул компанию после вскрывшегося романа с предполагаемой китайской шпионкой.
Американский президент собирается посетить Саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18—19 ноября в китайском Шэньчжэне. Те же официальные лица сообщили, что в поездке Дональда Трампа будет сопровождать глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Сооснователь и глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов 12 ноября. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о внебрачной связи топ-менеджера с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Последнюю подозревают в передаче информации властям КНР. США уже несколько лет ограничивают поставки в Китай наиболее современных чипов, полупроводников и технологий, в том числе производства Nvidia.
Дональд Трамп, комментируя журналистам увольнение господина Хуанга, уклонился от однозначного ответа. Президент США заявил, что ему неизвестно наверняка, была ли любовница CEO Nvidia шпионкой Китая или нет.