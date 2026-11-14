Трамп не планирует обсуждать с Си Цзиньпином скандал с увольнением главы Nvidia

Сооснователь и глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов 12 ноября. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о внебрачной связи топ-менеджера с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Последнюю подозревают в передаче информации властям КНР. США уже несколько лет ограничивают поставки в Китай наиболее современных чипов, полупроводников и технологий, в том числе производства Nvidia.