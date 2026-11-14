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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Мир

Трамп не планирует обсуждать с Си Цзиньпином скандал с увольнением главы Nvidia

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, не станет поднимать на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином скандал с любовницами бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщили высокопоставленные представители американской администрации телеканалу CNBC. Господин Хуанг недавно покинул компанию после вскрывшегося романа с предполагаемой китайской шпионкой.
Американский президент собирается посетить Саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18—19 ноября в китайском Шэньчжэне. Те же официальные лица сообщили, что в поездке Дональда Трампа будет сопровождать глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Сооснователь и глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов 12 ноября. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о внебрачной связи топ-менеджера с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Последнюю подозревают в передаче информации властям КНР. США уже несколько лет ограничивают поставки в Китай наиболее современных чипов, полупроводников и технологий, в том числе производства Nvidia.
Дональд Трамп, комментируя журналистам увольнение господина Хуанга, уклонился от однозначного ответа. Президент США заявил, что ему неизвестно наверняка, была ли любовница CEO Nvidia шпионкой Китая или нет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ушел по любви».

В «медовой ловушке»

В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон
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В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон

Aaron Schwartz / Reuters

8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам
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8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам

TVBS / AP

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР
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Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР

CTI / Reuters

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл
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Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл

Kimberly Powell / Linkedin / Reuters

Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год
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Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год

Ann Wang / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год

Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год
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Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год

Kim Soo-hyeon / Reuters

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год
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С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год

Mario Anzuoni / Reuters

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год
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Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год

Ann Wang / Reuters

С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год
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С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год

Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год
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С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год

Ann Wang / Reuters

Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год
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Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год

Arsheeya Bajwa / Reuters

С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год
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С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год

Vivien Killilea / Getty Images for Breakthrough Prize

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